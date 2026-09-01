MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni adli yılın başlaması dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, 1 Eylül'den itibaren adliyelerin normal çalışma düzenine döneceğini belirtti. Yıldız, devam eden çok sanıklı yolsuzluk davalarının yanı sıra iddianamesi beklenen rüşvet ve kara para soruşturmalarının da gündemde olacağını ifade etti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız'ın paylaşımı şöyle:

"Yeni adli yıl, bugün Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz ve Yargıtay Başkanı Sayın Ömer Kerkez programda birer konuşma yapacak.

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Adliyeler 1 Eylül'den itibaren normal çalışma düzenine dönerken gözler hem devam eden çok sanıklı yolsuzluk davalarına hem de iddianamesi beklenen rüşvet ve kara para soruşturmalarına çevrilecektir.

Sanıkların bazıları her türlü delil ile kendini savunurken bazıları isterse susma hakkını kullanacaktır.

Evvelemirde söylemek gerekirse; susma hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesinde yer alan, temel insan haklarından birisi olan suçsuzluk karinesinin tamamlayıcı unsurudur.

Ancak, şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru cevaplandırmakla yükümlüdür.

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Genel nitelikteki savunma hakkı kapsamında isnat edilen fiille ilgili olarak susma hakkı (AY m. 38/5, CMK m. 147) düzenlenmiştir.

Bunca hengame arasında aradığımız "Adalet" nedir?

Başka hiçbir soru o kadar tutkulu bir şekilde tartışılmamış, başka hiçbir soru böylesine çok kan ve gözyaşı dökülmesine sebep olmamış, başka hiçbir soru İmam-ı Azam'dan Farabi'ye, Eflatun'dan Nizamülmülk'e, Mecelle'nin baş hukukçusu Ahmet Cevdet Paşa'dan, ilk Adalet Bakanımız Mahmut Esat Bozkurt'a, Ali Fuad Başgil'e iman ve fikir adamlarının yoğun ilgisine konu olmamıştır.

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Çıkar çatışması olmayan yerde, adalete de gerek yoktur.

Özgürlük, eşitlik, güvenlik, hakikat, yasallık ve benzeri farklı değerlerin sıralamasına ilişkin soruya; ahireti dünya nimetlerinden daha çok önemseyen bir Müslüman veya öteki hayata inanmayan bir materyalist farklı şekilde cevaplandıracaktır.

Adaletin ne olduğuyla ilgili bir tartışmada söylenecek ilk söz, onun Allah'ın emri olduğudur.

Önümüzdeki yasama yılında, üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğunu unutmadan, siyasi aidiyetlerimize ve eşitlik, hakkaniyet, tarafsızlık, hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlı kalarak, adalet ile kamu vicdanı arasındaki dengeyi koruyarak, infaz sistemini ıslah etmek dahil olmak üzere Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nu "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"da olduğu gibi birlikte yenileyebiliriz.

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Yeni adli yılın hayırlara vesile olması dileğiyle..."