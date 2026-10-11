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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mustafa öğretmenin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama

        Mustafa öğretmenin öldüğü silahlı kavgada 3 tutuklama

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düğünde kuzenler arasında çıkan tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi sonucu sınıf öğretmeni 32 yaşındaki Mustafa Yasan hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü "kasten öldürme" suçundan tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 13:37 Güncelleme:
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        Öğretmenin ölümünde 3 tutuklama

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kuzenler arasında çıkan ve öğretmen Mustafa Yasan'ın (32) hayatını kaybettiği taşlı, sopalı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DHA'daki habere göre olay; geçen cuma günü Şanlıurfa’da meydana geldi. İddiaya göre; düğünde kuzenler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Davetlilerin araya girmesiyle sona eren tartışma, daha sonra tarafların evlerinin önünde yeniden alevlendi.

        Kuzenlerin yakınlarının da katıldığı tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada Mustafa Yasan ile Mahmut Y., (47) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

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        Başına aldığı darbelerle ağır yaralanan Mustafa Yasan, kaldırıldığı Viranşehir Devlet Hastanesi’nde kurtarılamadı. Ceylanpınar ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Yasan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayla ilgili Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Mustafa Y. (20), Aslan Y. (28), İsmail Y. (38) ve İbrahim Y. (39), gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Y., İsmail Y. ve İbrahim Y., 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı, Aslan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        #Şanlıurfa
        #Viranşehir
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