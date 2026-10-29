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        Haberler Gündem Şanlıurfa'da taşlı sopalı arazi kavgası: 7 yaralı

        Şanlıurfa'da taşlı sopalı arazi kavgası: 7 yaralı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 16:04 Güncelleme:
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        Taşlı sopalı arazi kavgası: 7 yaralı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

        Kırsal Gürakar Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

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        #Şanlıurfa
        #kavga
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