Şanlıurfa'da taşlı sopalı arazi kavgası: 7 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi sürerken, jandarma mahallede güvenlik önlemi aldı
Giriş: 29 Ekim 2026 - 16:04 Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Kırsal Gürakar Mahallesi'nde, aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan Devlet hastanelerine kaldırıldı.
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