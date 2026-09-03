Öğretmenden 8 gün sonra acı haber
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen İbrahim Çakmak, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çakmak'ın cansız bedeni, otopsisi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü
Giriş: 03 Eylül 2026 - 13:16 Güncelleme:
Samsun'da olay, 26 Ağustos’ta, 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkii sahilinde meydana geldi. Mustafa Erdin İlkokulu’nda öğretmen olan İbrahim Çakmak, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.
ÇEVREDEKİLER DENİZDEN ÇIKARDI
DHA'da yer alan habere göre çevredekiler, Çakmak’ı denizden çıkarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çakmak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
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8 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI
Hastanede tedavisi süren İbrahim Çakmak, bugün 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çakmak’ın cansız bedeni, otopsisi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.
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