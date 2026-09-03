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        Haberler Gündem 3. Sayfa Öğretmenden 8 gün sonra acı haber

        Öğretmenden 8 gün sonra acı haber

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren öğretmen İbrahim Çakmak, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çakmak'ın cansız bedeni, otopsisi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 13:16 Güncelleme:
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        Öğretmenden 8 gün sonra acı haber

        Samsun'da olay, 26 Ağustos’ta, 19 Mayıs ilçesi Dereköy mevkii sahilinde meydana geldi. Mustafa Erdin İlkokulu’nda öğretmen olan İbrahim Çakmak, serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi.

        ÇEVREDEKİLER DENİZDEN ÇIKARDI

        DHA'da yer alan habere göre çevredekiler, Çakmak’ı denizden çıkarıp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çakmak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        8 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞI

        Hastanede tedavisi süren İbrahim Çakmak, bugün 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çakmak’ın cansız bedeni, otopsisi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

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        #Samsun
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