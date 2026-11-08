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        Haberler Gündem Güncel Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı

        Hezarfen Havalimanı'nda eğitim uçağı pistten çıktı

        Hezarfen Havalimanı'nda iniş yapan eğitim uçağı, pistten çıkarak toprak alana girdi. Olayda yaralanan olmazken pilot, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Olay, sabah saatlerinde Büyükçekmece'de bulunan Hezarfen Havalimanı'nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir eğitim uçağı iniş yaptığı sırada piste tutunamayarak toprak alana girdi.

        İHA'da yer alan habere göre yaşanan kazada pilot uçağı emniyetli bir şekilde durdururken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kazadan yara almadan kurtulan pilot tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından kazanın nedeninin belirlenmesi için teknik çalışma başlatılacağı öğrenildi. Uçak, teknik inceleme yapılmak üzere bulunduğu yerden çekildi.

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