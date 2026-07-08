İstanbul Beşiktaş sahili açıklarında denizde bir kadına ait cansız beden bulundu.

HAREKETSİZ DURAN BİR KİŞİ FARK EDİLDİ

İHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde Beşiktaş Sahili açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vapurla seyahat eden vatandaşlar, denizin üzerinde hareketsiz şekilde duran bir kişiyi fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Kısa sürede ihbarın yapıldığı noktaya ulaşan ekipler, sudaki kadını bota alarak Beşiktaş İskelesi'ne getirdi. Kıyıda hazır bekletilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, 30 yaşlarındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ TESPİTİ İÇİN ADLİ KURUMA GÖNDERİLDİ

Olay yeri incelemesinin ardından kadının cansız bedeni hastaneye kaldırıldı. Kadının daha sonra kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu morguna götürüleceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.