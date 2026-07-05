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        Suçüstü yakalandılar... 14 yaşındaki şüphelinin 470 suç kaydı çıktı!

        Şişli'de yankesicilik yaparak cep telefonu çaldıkları belirlenen 14 ve 15 yaşındaki iki şüpheli, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede şüphelilerden birinin 470, diğerinin ise 74 suç kaydının bulunduğu ve haklarında arama kararı olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Temmuz 2026 - 09:45 Güncelleme:
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        14 yaşında 470 suç kaydı çıktı

        Şişli'de, şüpheliler H.Ö. (14) ve A.K. (15), yankesicilikle cep telefonu çalarken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.Ö.'nün 470 ve A.K.'nin ise 74 suç kaydının bulunduğu, ayrıca 'hırsızlık'tan da arandığı belirlendi. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        DHA'daki habere göre olay; 1 Temmuz saat 19.30 sıralarında Pangaltı mevkiindeki Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği ekipleri, yüzleri kapalı şekilde dolaşan H.Ö. ile A.K.'yi şüpheli hareketleri nedeniyle takibe aldı. Bir süre izlenen 2 şüphelinin, takip ettikleri bir kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldığını gören polis ekipleri müdahale etti.

        O ANLAR KAMERADA

        Polisleri fark eden 2 şüpheli koşarak kaçmaya başladı. Kaçış sırasında çaldıkları cep telefonunu yere atan şüpheliler, kısa süren takibin ardından yakalandı. Ekip aracına bindirilmek istendikleri sırada direndikleri öğrenilen şüphelilerin yakalanma anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

        ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

        Emniyette yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sorgularında H.Ö.'nün 470, A.K.'nin ise 74 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca A.K.'nin, 'bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan ifadesinin alınmasına yönelik arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ile A.K., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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