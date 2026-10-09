İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir ilkokulun önünde bekleyen kişiyi uzaklaşması için uyaran mahalle bekçisi, fiziki saldırıya uğradı. Bekçinin biber gazıyla müdahale ettiği olay güvenlik kamerasına yansırken, saldırıda bulunduğu belirtilen kişinin başka bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

OKUL ÖNÜNDEKİ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

İHA'nın haberine göre olay; dün Ödemiş ilçesindeki Anafartalar İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede devriye gezen mahalle bekçisi, okul çevresinde bekleyen bir kişiyi şüphe üzerine uzaklaşması yönünde uyardı.

Uyarıları dikkate almayan kişi ile bekçi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Şahsın fiziki saldırıda bulunması üzerine bekçi, kendisini korumak ve kişiyi etkisiz hale getirmek amacıyla biber gazı kullandı.

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Okul önünde yaşanan hareketli anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

ŞÜPHELİNİN ÖĞRETMEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bekçiyle arbede yaşayan kişinin, Anafartalar İlkokulunda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu öğrenildi. Şahsın aynı zamanda Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen olarak görev yaptığı bildirildi.

Olayın ardından söz konusu kişinin okul idaresi tarafından ilkokul binasının içerisine alındığı ve bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.