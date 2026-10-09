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        Haberler Gündem Güvenlik İzmir'de ilkokul önünde bekçiye saldırdı, biber gazıyla müdahale edildi

        İzmir'de ilkokul önünde bekçiye saldırdı, biber gazıyla müdahale edildi

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde ilkokul önünde bekçinin uyardığı kişi, çıkan tartışmada görevliye fiziki saldırıda bulundu. Bekçinin biber gazıyla müdahale ettiği olay kameraya yansırken, şüphelinin başka bir okulda öğretmen olduğu ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Ekim 2026 - 12:55 Güncelleme:
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        Okul önünde bekçiye saldırı

        İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir ilkokulun önünde bekleyen kişiyi uzaklaşması için uyaran mahalle bekçisi, fiziki saldırıya uğradı. Bekçinin biber gazıyla müdahale ettiği olay güvenlik kamerasına yansırken, saldırıda bulunduğu belirtilen kişinin başka bir okulda öğretmen olarak görev yaptığı öğrenildi.

        OKUL ÖNÜNDEKİ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

        İHA'nın haberine göre olay; dün Ödemiş ilçesindeki Anafartalar İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede devriye gezen mahalle bekçisi, okul çevresinde bekleyen bir kişiyi şüphe üzerine uzaklaşması yönünde uyardı.

        Uyarıları dikkate almayan kişi ile bekçi arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü. Şahsın fiziki saldırıda bulunması üzerine bekçi, kendisini korumak ve kişiyi etkisiz hale getirmek amacıyla biber gazı kullandı.

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        Okul önünde yaşanan hareketli anlar, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        ŞÜPHELİNİN ÖĞRETMEN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

        Bekçiyle arbede yaşayan kişinin, Anafartalar İlkokulunda öğrenim gören bir öğrencinin velisi olduğu öğrenildi. Şahsın aynı zamanda Ödemiş İlkkurşun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen olarak görev yaptığı bildirildi.

        Olayın ardından söz konusu kişinin okul idaresi tarafından ilkokul binasının içerisine alındığı ve bölgeden uzaklaştırıldığı belirtildi.

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        #İzmir
        #Saldırı
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