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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç kazada 3 can kaybı!

        Korkunç kazada 3 can kaybı!

        Konya'da meydana gelen korkunç kazada, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:16 Güncelleme:
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        Korkunç kazada 3 can kaybı!

        Konya’nın Hüyük ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        İHA'nın haberine göre kaza, Beyşehir-Hüyük Kara yolunun 17. kilometresi, Yelten mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kara yolunda seyir halinde bulunan hafif ticari araç ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

        Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada her iki araçta bulunan toplam 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar sağlık görevlerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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        Yaralılardan 3'ü müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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