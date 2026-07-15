Malatya'da sosyal medya platformları ile kamuya açık alanlarda silah teşhirinde bulunarak toplumda korku ve endişe oluşturdukları iddia edilen 56 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ile 'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma kanununa muhalefet' suçları kapsamında çalışma yürütüldü. Sosyal medya platformları ile kamuya açık alanlarda silah teşhirinde bulunduğu belirlenen 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik kent genelinde 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

perasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği, 3 pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 6136 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen 8 kesici alet, 93 fişek, 2 el telsizi ile 5 sentetik hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında hedef konumunda bulunan 56 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.