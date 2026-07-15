Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Malatya'da silah teşhiri operasyonu: 56 gözaltı

        Malatya'da silah teşhiri operasyonu: 56 gözaltı

        Malatya'da sosyal medyada ve kamuya açık alanlarda silah teşhir ettiği öne sürülen 56 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve suç unsuru ele geçirilirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Temmuz 2026 - 13:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Silah teşhiri operasyonu: 56 gözaltı

        Malatya'da sosyal medya platformları ile kamuya açık alanlarda silah teşhirinde bulunarak toplumda korku ve endişe oluşturdukları iddia edilen 56 şüpheliye yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah, mühimmat ve çeşitli suç unsurları ele geçirildi.

        Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ile 'ruhsatsız ateşli silahlar ile mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma kanununa muhalefet' suçları kapsamında çalışma yürütüldü. Sosyal medya platformları ile kamuya açık alanlarda silah teşhirinde bulunduğu belirlenen 56 şüphelinin yakalanmasına yönelik kent genelinde 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        perasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği, 3 pompalı tüfek, 5 kurusıkı tabanca, 2 havalı tabanca, 6136 Sayılı Kanun kapsamında değerlendirilen 8 kesici alet, 93 fişek, 2 el telsizi ile 5 sentetik hap ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında hedef konumunda bulunan 56 şüpheli yakalanırken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        AHBAP soruşturmasında 17 yeni gözaltı kararı

        AHBAP soruşturmasında 17 kişi hakkında daha gözaltı kararı alındı

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        ABD, İran'a yeni bir saldırı dalgası başlattı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        4.3 milyar liralık deprem bağışı ve borsa itirafı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        Ece Güner’in ifadesi ortaya çıktı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        96 cm² ile geleceği kurtardı
        "Milletin en büyük gücü birliğidir"
        "Milletin en büyük gücü birliğidir"
        UNUTULMAZ
        UNUTULMAZ
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        "Minnet ve şükranla anıyoruz"
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        Sedan otolarda vedalar devam ediyor
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        İddia: Trump İran'a saldırılara ilişkin toplantı yaptı
        Türkiye'den tarihi başarı
        Türkiye'den tarihi başarı
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        340 yıldır çözülemeyen mutfak krizi
        ABD yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor
        ABD yaz saati uygulamasını kalıcı hale getirmeye hazırlanıyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Özgür Özel'den 'yeni parti' mesajı
        Fenerbahçe, Avusturya'da göz doldurdu!
        Fenerbahçe, Avusturya'da göz doldurdu!
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        İstanbul'da maaşlar yüksek mi?
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        Beşiktaş'a bir Belçikalı daha!
        'Batman' tatilde
        'Batman' tatilde
        Bertuğ Yıldırım baba oldu
        Bertuğ Yıldırım baba oldu
        Plajda yeni furya: Fake kas
        Plajda yeni furya: Fake kas