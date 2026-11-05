Mersin’in Tarsus ilçesinde freni boşalan yolcu minibüsünün 5 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hafif yaralandı.

İHA'nın haberine göre kaza, Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, Cetvel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki yolcu minibüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı.

Sürücüsünün durduramadığı minibüs, 5 araca çarparak durabildi. Kazada 16 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.