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        Haberler Gündem Güvenlik MSB'den Mekke Savunma İttifakı açıklaması

        MSB'den Mekke Savunma İttifakı açıklaması

        Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin, "Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır." açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:05 Güncelleme:
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        Mekke Savunma İttifakı açıklaması

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