MSB'den Mekke Savunma İttifakı açıklaması
Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin, "Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi, 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da toplanmıştır. Toplantıda; bölgesel gelişmeler ve kolektif savunma tedbirleri ele alınmış, Sekretaryanın başlangıç yapılanması belirlenmiş, savunma sanayi iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çerçeve görüşülmüş ve İttifakın kurumsallaşması yönünde önemli ilerleme sağlanmıştır." açıklamasında bulundu
Giriş: 08 Ekim 2026 - 12:05 Güncelleme:
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