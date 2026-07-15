Nevşehir'de otomobil devrildi: Gurbetçi aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Nevşehir'de kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen otomobilde aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Almanya'nın Köln kentinden Kayseri'ye gitmek üzere yola çıkan ailenin bulunduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Nevşehir'de otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
AA'daki habere göre kaza; Kırşehir-Kayseri kara yolunda seyir halinde olan Ahmet E'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Türkeli beldesi girişinde refüje çarparak devrildi.
Haber verilmesinin ardından kaza yerine, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri kontrollerinde araçta bulunan Fadime E, Orhan E. ile Boran E'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yolda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Ailenin Almanya'nın Köln şehrinden memleketleri Kayseri'ye ulaşmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.