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        Haberler Gündem Öğrenciyi öldüren saldırganın anne ve babası tutuklandı

        Öğrenciyi öldüren saldırganın anne ve babası tutuklandı

        Başakşehir'de bir öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından, saldırıyı gerçekleştiren öğrencinin anne ve babası tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 20:34 Güncelleme:
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        Öğrenciyi öldüren saldırganın anne ve babası tutuklandı

        İstanbul Başakşehir'de 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan F.M. (15) ile şüphelinin anne ve babası tutuklandı.

        Olay, dün saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.M., evinden aldığı bıçakla ve üzerinde öğrenim gördüğü okulun üniformasıyla okul binasına girdi. Okulda yaşanan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı. Yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren F.M. ile şüphelinin anne ve babası, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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        3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli F.M. (15) ile şüphelinin anne ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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