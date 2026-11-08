Ordu'da devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Ordu'nun Korgan ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Zerrin B. ile araçta bulunan Esma B. hastaneye kaldırılırken, Esma B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Giriş: 08 Kasım 2026 - 14:11 Güncelleme:
Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Zerrin B. idaresindeki "pat pat" olarak bilinen tarım aracı, Çamlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Esma B, Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Esma B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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