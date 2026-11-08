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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ordu'da devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'da devrilen tarım aracındaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Korgan ilçesinde "pat pat" olarak bilinen tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan sürücü Zerrin B. ile araçta bulunan Esma B. hastaneye kaldırılırken, Esma B. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 14:11 Güncelleme:
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        Tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

        Ordu'nun Korgan ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Zerrin B. idaresindeki "pat pat" olarak bilinen tarım aracı, Çamlı Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan Esma B, Korgan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralılardan Esma B. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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