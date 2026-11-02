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        Haberler Gündem 3. Sayfa Samsun'da alkollü bir kişi ailesini evden kovdu: Yemek yaparken uyuyunca yangın çıktı

        Samsun'da alkollü bir kişi ailesini evden kovdu: Yemek yaparken uyuyunca yangın çıktı

        Samsun'un Canik ilçesinde eşini ve kızını tehdit ederek evden uzaklaştırdığı öne sürülen R.S., yemek pişirirken uyuyakalınca çıkan yangının ardından gözaltına alındı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, anne ve kızının şikâyetçi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 14:30 Güncelleme:
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        Yemek yaparken uyudu, yangın çıktı

        Samsun’un Canik ilçesinde alkol alan R.S., eşi ve kızını tehdit edip, evden kovduktan sonra yemek pişirdiği sırada uyuyakalınca yangın çıktı. Yangın söndürülürken, anne ve kızının şikayetçi olduğu R.S., gözaltına alındı.

        TEHDİT EDİP EVDEN KOVDU

        DHA'da yer alan habere göre olay; dün akşam saatlerinde Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen R.S., tartıştığı eşi A.S. (48) ve kızı İ.N.S.’yi öldürmekle tehdit edip, evden kovdu.

        UYUYAKALDI

        Bunun üzerine A.S. ve İ.N.S. evden çıktı. Bir süre sonra R.S., yemek pişirirken uyuyakaldı.

        Bu sırada ocaktaki yemekten kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören R.S., evden kaçtı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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        GÖZALTINA ALINDI

        Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Anne ve kızı, R.S.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

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