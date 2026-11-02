Samsun’un Canik ilçesinde alkol alan R.S., eşi ve kızını tehdit edip, evden kovduktan sonra yemek pişirdiği sırada uyuyakalınca yangın çıktı. Yangın söndürülürken, anne ve kızının şikayetçi olduğu R.S., gözaltına alındı.

TEHDİT EDİP EVDEN KOVDU

DHA'da yer alan habere göre olay; dün akşam saatlerinde Samsun’un Canik ilçesinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen R.S., tartıştığı eşi A.S. (48) ve kızı İ.N.S.’yi öldürmekle tehdit edip, evden kovdu.

UYUYAKALDI

Bunun üzerine A.S. ve İ.N.S. evden çıktı. Bir süre sonra R.S., yemek pişirirken uyuyakaldı.

Bu sırada ocaktaki yemekten kaynaklı yangın çıktı. Yangını gören R.S., evden kaçtı. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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GÖZALTINA ALINDI

Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Anne ve kızı, R.S.’den şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.