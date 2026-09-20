Şanlıurfa'da gece saatlerinde koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Murat Özçimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada otomobilin çarptığı çok sayıda koyun da telef oldu.

Kaza, Şanlıurfa-Ceylanpınar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özçimen idaresindeki, otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada ağır yaralanan Murat Özçimen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özçimen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Murat Özçimen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.