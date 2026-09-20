Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Murat Özçimen hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Murat Özçimen hayatını kaybetti

        Şanlıurfa'da gece saatlerinde yola çıkan koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Murat Özçimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 10:25 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Koyun sürüsüne çarptı, hayatını kaybetti
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da gece saatlerinde koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Murat Özçimen, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazada otomobilin çarptığı çok sayıda koyun da telef oldu.

        Kaza, Şanlıurfa-Ceylanpınar kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özçimen idaresindeki, otomobil, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

        Kazada ağır yaralanan Murat Özçimen, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Özçimen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Murat Özçimen'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        REKLAM

        Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Kaza
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Böcek ilacından ölüme 12 yıl
        Böcek ilacından ölüme 12 yıl
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: İki cinayet dosyası daha aydınlatıldı
        Adalet Bakanı Akın Gürlek: İki cinayet dosyası daha aydınlatıldı
        O okul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olacak
        O okul, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olacak
        Beşiktaş milli araya lider girmek istiyor!
        Beşiktaş milli araya lider girmek istiyor!
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Moda cinayetinin kan donduran detayları! Gerçek 93 gün sonra ortaya çıktı
        Fenerbahçe moral peşinde!
        Fenerbahçe moral peşinde!
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Mirası nasıl paylaşılacak?
        Alihan Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı
        Alihan Kuriş soruşturmasında 29 gözaltı kararı
        Açıklama yaparken ağladı
        Açıklama yaparken ağladı
        İran müzakere şartlarını ABD'ye bildirdi
        İran müzakere şartlarını ABD'ye bildirdi
        "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
        "Ağır yenilginin baş sorumlusu"
        "Netanyahu'nun partisi oy vermek için ülkeye gelenleri engelliyor"
        "Netanyahu'nun partisi oy vermek için ülkeye gelenleri engelliyor"
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Atina'dan ilham verici mesajlar
        Yağış ve sise dikkat!
        Yağış ve sise dikkat!
        "Maç planını birlikte hazırladık"
        "Maç planını birlikte hazırladık"
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor'da Salah resitali!
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Trabzonspor, Galatasaray'ı 4 golle yıktı!
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Piknik tüplü vahşet! İkizleri bekliyormuş
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı