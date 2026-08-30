Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Şanlıurfa’da akrabalar arasında taşlı sopalı kavga: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 yaralı

        Şanlıurfa’da akrabalar arasında taşlı sopalı kavga: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 yaralı

        Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 24 yaşındaki Yusuf Yıldız hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Ağustos 2026 - 14:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akrabaların kavgasında 1 ölü, 3 yaralı
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada Yusuf Yıldız (24) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Yusuf Yıldız, Hüseyin Y., Ömer K. ve Caziye G. yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulanslarla, bazıları da sivil araçlarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü.

        REKLAM

        Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Yıldız, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şanlıurfa
        #Haliliye
        #haberler
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Yılmaz'dan KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklama
        Yılmaz'dan KKTC'de alabora olan gemi ile ilgili açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, devlet erkanı ile Anıtkabir'de
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        Zafere giden yolda 10 ay... 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yılı kutlu olsun!
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Kira sözleşmelerinde yeni düzenleme geliyor
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Leao'nun maliyeti açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Alparslan kazandı Atatürk kalıcı kıldı
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Marmara'daki 185 mikro depremle ilgili önemli açıklama!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        Fenerbahçe Samsunspor karşısında!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        100 bin fiş tek tek incelenip yakalandı!
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Ünlülerden 104'üncü yıl coşkusu
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        Nepal'deki felakette can kaybı yükseliyor!
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Benden dolayı çocuklarımın işi zor"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Osimhen G.Saray'ın her şeyi"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        "Bu sezon ödüller daha büyük"
        Verilen kararlar doğru mu?
        Verilen kararlar doğru mu?
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı
        Ünlü oyuncu ilk albümünü çıkardı