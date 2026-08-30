Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada Yusuf Yıldız (24) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgaya dönüştü.

Kavgada Yusuf Yıldız, Hüseyin Y., Ömer K. ve Caziye G. yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulanslarla, bazıları da sivil araçlarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü.

REKLAM

Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Yıldız, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.