Şanlıurfa’da akrabalar arasında taşlı sopalı kavga: 24 yaşındaki genç hayatını kaybetti, 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 24 yaşındaki Yusuf Yıldız hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 30 Ağustos 2026 - 14:50 Güncelleme:
Şanlıurfa'da akraba iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı kavgada Yusuf Yıldız (24) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı kavgaya dönüştü.
Kavgada Yusuf Yıldız, Hüseyin Y., Ömer K. ve Caziye G. yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan bazıları ambulanslarla, bazıları da sivil araçlarla kent merkezindeki hastanelere götürüldü.
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Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Yıldız, kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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