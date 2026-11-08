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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tam vahşet! Ağabey, kardeşini öldürdü!

        Tam vahşet! Ağabey, kardeşini öldürdü!

        Giresun'da korkunç bir cinayet işlendi. Olayda, ağabeyi tarafından silahla vurulduğu öne sürülen 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Kasım 2026 - 13:50 Güncelleme:
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        Tam vahşet! Ağabey, kardeşini öldürdü!

        Giresun'un Piraziz ilçesinde ağabeyi tarafından silahla vurulduğu öne sürülen 54 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre olayın ardından 63 yaşındaki ağabeyi gözaltına alındı.

        Olay, Piraziz ilçesine bağlı Esentepe köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ş. (63) ile kardeşi O.Ş. (54) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine A.Ş.'nin silahla kardeşine ateş ettiği öne sürüldü. Silah sesleri üzerine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde O.Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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        Olayın ardından şüpheli A.Ş. güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınırken cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı.

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