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        Haberler Gündem Güvenlik Türkiye genelinde kaçak ve sahte içki operasyonları: 121 şüpheliye adli işlem yapıldı

        Türkiye genelinde kaçak ve sahte içki operasyonları: 121 şüpheliye adli işlem yapıldı

        İçişleri Bakanlığı koordinesinde ülke genelinde kaçak ve sahte alkollü içki ticaretine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Operasyonlarda 9 kaçak içki imalathanesi ortaya çıkarılırken, yaklaşık 95 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 15:08 Güncelleme:
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        İçki operasyonu: 121 gözaltı

        İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde kaçak ve sahte alkollü içki ticaretine yönelik eş zamanlı operasyonlarda 121 şüpheli hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, kaçak ve sahte alkollü içki ticareti ile içki imalatında kullanılan etil alkolün yasa dışı satışını önlemeye yönelik ülke genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 5 bin 754 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 44 bin 677 litre etil alkol, 1017 şişe kaçak ve sahte alkollü içki ile 821 aroma ele geçirildi.

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        Ayrıca 6 tabanca, 3 av tüfeği ve 182 fişeğin ele geçirildiği operasyonlarda, yasa dışı alkollü içki üretimi yapılan 9 imalathane deşifre edildi.

        Operasyonlar kapsamında 121 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, yürütülen çalışmalarla yaklaşık 95 milyon liralık vergi kaybının önüne geçildi.

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        #İçişleri bakanlığı
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