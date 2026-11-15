Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        3.Sayfa
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Üniversiteli Sude kaza kurbanı!

        Üniversiteli Sude kaza kurbanı!

        Bursa'da meydana gelen feci kazada, TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Sudenaz Yiğit hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15 Kasım 2026 - 13:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Üniversiteli Sude kaza kurbanı!

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde TIR'a çarpan hafif ticari araçtaki üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Sudenaz Yiğit hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 01.00 sıralarında Karacabey ilçesi İzmir Yolu Kırsal Seyran Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi.

        Murathan M.A.'nın (25) kullandığı hafif ticari araç, köprülü kavşaktan yola çıkan Zafer A.'nın kullandığı TIR'a çarptı. Kazada Murathan M.A.'nın yanı sıra araçta bulunan Ergün Y. (24), Eylül S.U. (19) ve Sudenaz Yiğit yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sudenaz Yiğit, burada hayatını kaybetti.

        REKLAM

        Zafer A. gözaltına alınırken, Ankara Altındağlı olan Sudenaz Yiğit'in Uludağ Üniversitesi Karacabey Meslek Yüksek Okulu'nda Gıda Teknolojileri Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        5 gündür haber alınamıyordu... Tarih öğretmeninin şüpheli ölümü!

        İstanbul Esenyurt'ta, 5 gündür haber alınamayan tarih öğretmeni 61 yaşındaki Harun Ülger, Avcılar'da arkadaşı D.A.Y.'ye ait minibüste ölü bulundu. Ülger'in cansız bedenini minibüste bulan arkadaşı D.A.Y.'nin, polis ekiplerine araçtan kötü koku geldiğini ve arkadaşını içeride hareketsiz halde gördüğü...
        #son dakika
        #haberler
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Potanın Perileri, İsrail'i devirdi!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!