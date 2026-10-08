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        Haberler Gündem Politika YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklaması

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'den, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklaması

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü. Görüşmenin ardından, Baş ile ortak basın toplantısı düzenleyen Özel, açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 16:38 Güncelleme:
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        Özel'den, Tugay açıklaması

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, "Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız, bugünden hazırız ama 1 hafta önceki seçim için kimse kapımızı çalmasın." dedi.

        AA'daki habere göre; Özel, partisinin genel merkezinde Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ile görüştü.

        Görüşmenin ardından, Baş ile ortak basın toplantısı düzenleyen Özel, ülke siyasetini ve fon soruşturmasını değerlendirdiklerini belirtti.

        Özel, soruşturma için TBMM'de araştırma komisyonu kurulması için önerge vereceklerini dile getirdi.

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması hakkında görüşü sorulan Özel, şu değerlendirmede bulundu:

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        "O kişi İzmir'e ihanet etmiştir, bizim için haindir. Cemil Tugay'ın kişisel zaafları, kendisine sunulan dosyalar ve karakter zaafiyeti üzerinden gösterdiği acziyet, iradesini rehin düşürmüştür. İzmir'in iradesi, birileri tarafından rehin alınmaya çalışılmıştır. Rehin alan, mülkün sahibi olmaz. Mülkün hala asıl sahibi İzmirlilerdir. Vatandaşlarımızın üzüntülerini anlıyoruz. Hepsinden çok daha fazla üzgünüz."

        "İDDİALARIN ARKASINDAYIZ"

        Özel, fon soruşturmasına ilişkin soruya karşılık, konuya ilişkin kendilerine çok sayıda bilgi geldiğini ifade ederek, "Bunların teyidi üzerinde çalışılıyor ancak önemli noktada bilgiyi teyit etmiş durumdayız. Burada isim açıklamayacağım elbette ama arkadaşlarımız, parti sözcümüz, partimizin ilgili kriz masanın yetkilendirdiği arkadaşlarımız, gerekli açıklamaları yapacak ancak iddiaların arkasındayız." açıklamasında bulundu.

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        CHP Genel Başkanı olduğu dönemde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde belediye başkanlarını anketler ve Parti Meclisi (PM) kararlarıyla belirlediklerini anımsatan Özel, o dönem PM'de olan bazı isimlerin, aday belirleme noktasında şimdi kendisini eleştirdiğini söyledi.

        Özel, o isimlerin belediye başkanlarının belirlenmesinde oy kullandığını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Hepsinde oyları var. Hangisinde itirazları varsa, örneğin Cemil Tugay'a muhalefet şerhi koydularsa göstersinler. Neredeyse bütün belediye başkanlarına oyları var. İlk tebrik butlan başından gelmiş. Ben adayın bu yanlışı yapacağını bilsem, onu aday yapmayı bırak elim, kolum, kafam kırılsın, selam vermem. Böyle bir haysiyetsizliği kim görebilir, bilebilir?"

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        "BİZ DEDİĞİMİZ NOKTADAYIZ"

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçime ilişkin açıklamalarını değerlendirmesi istenen Özel, "Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız, bugünden hazırız ama 1 hafta önceki seçim için kimse kapımızı çalmasın. Biz dediğimiz noktadayız, bir erken seçim milletin umudu, beklentisiydi, onları elinin tersiyle itip Anayasa'nın arkasından dolananlar kapımızı çalmasınlar." dedi.

        CHP Genel Merkezi'ndeki işten çıkarılma iddiaları sorulan Özel, şöyle konuştu:

        "Bu kıyım ailelerinde YENİ Parti'ye kayıt olan, eşleri YENİ Partili olan varsa, devam ediyor. Bu, karşımızdakilerin vicdanını, ahlakını, meseleye bakışını, bizi nereye koyduğunu ve emeğe, alın terine emekçiye nasıl baktıklarını gösteren bir mevzudur. Biz kimseye yapmadığımız bir kötülüğü, bizim yüzümüzden gören arkadaşlarımıza mümkün mertebe sahip çıkmaya çalışıyoruz."

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        TİP Genel Başkanı Baş da YENİ Parti'ye başarılar dileyerek, misafirperverliğinden ötürü Özel'e teşekkür etti.

        Seçimlerin erkene alınmasına yönelik soru üzerine Baş, "Türkiye'nin bu krizden, kara bulutların üzerimizden kovulması çabasıyla bir adım olarak bir seçim olacaksa biz buna hazırız." diye konuştu.

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        #Özgür Özel
        #Cemil Tugay
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