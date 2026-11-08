Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel başkanlık ön seçiminde oy kullanarak, "250 bin kişilik bir propaganda, seçim kampanyası ordumuz var. Bu orduya hem Yeni Partililer katılabilir hem de üye olmamış, üye olamayacak durumda olanlar vardır; onlar da katılabilirler. Kapısı çalınmadık seçmen kalmayacak" dedi.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 14-15 Kasım'da yapılacak 1'inci Olağan Kurultayı öncesinde düzenlenen genel başkanlık ön seçimine katıldı. Ankara İl Başkanlığı'na gelen Özel, burada kurulan sandıkta oyunu kullandı. Özel'in tek aday olduğu ön seçim kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 3 bin sandık kuruldu. Parti üyelerinin oy kullandığı ön seçimde, oy verme işlemi saat 09.00'da başladı.

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'ÇOK ÇALIŞTIK, ÇOK GAYRET ETTİK'

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, bugün Türkiye'nin dört bir yanında 900'e yakın ilçede 3 bin merkezde oy kullanıldığını belirterek, "Çok çalıştık, çok gayret ettik. Ama bugün geldiğimiz noktada son olarak ilçe başkanlarından başlayıp, il başkanlığı ile devam edip, şimdi de genel başkanın üyeler tarafından doğrudan belirlendiği bir seçimi yaşıyoruz. Yanımda Çankaya İlçe Başkanımız var.

Çankaya'daki bütün üyeler yarışmalı bir seçimde, kendisini seçtiler. Bir tarafımda Ankara İl Başkanımız var. Beş adaylı bir yarışta; ikisi kadın, beş adaylı bir yarışta Ankara'daki bütün üyeler kendisini seçtiler. Şimdi Türkiye'deki bütün üyeler genel başkanı belirleyecekler" dedi.

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'TÜRKİYE'Yİ NASIL YÖNETECEĞİMİZİ KAPI KAPI ANLATACAĞIZ'

Bundan sonraki süreçte partinin yeni tüzüğüne uygun olarak çok önemli yenilikleri sürdürmeye devam edeceklerini işaret eden Özel, "İlk iş mahalle meclislerini oluşturmak. Mahalle meclisleri, ilçe meclisleri ve il meclisleri ile üyenin sadece seçimde değil; siyasetin üretilmesi, tartışılması ve uygulanması sırasında da sözünü söyleyecek, kararı verecek, yetkisini kullanacak durumda olacak. İlk başlangıçta 250 bin kişilik bir seçim propaganda ordusuyla başlıyoruz.

Çünkü Yeni Parti'nin üyeleri, 'Ver kimliği, üye ol. Tamam' deyip yıllarca unutulan kişiler değil. Örneğin burada bizi karşılayan bu arkadaşların tamamı, Türkiye'de 800 bine yakın olan üyemizin her biri her ay partisi için aidat ödüyorlar. Kıt kanaat geçinmek zorunda olan bu ülkenin insanları, kendi ceplerinden ödedikleri aidatlarla, kredi kartlarından her ay ödedikleri taksitlerle aidat ödüyorlar ve bu partiyi ayakta tutuyorlar.

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'Gel' deyince gelen, 'koş' deyince koşan, 'çalış' deyince çalışan insanlardan oluşan bir Yeni Partimiz var. Yeni Parti'de tabii tüm üyeler kapı kapı propagandaya uygun olmayabilir. Destekleri gereği, işleri gereği, meşguliyetleri gereği ya da üye olamayanlar da burada yer almak istemeyebilir. O yüzden buradan bir kez daha söylüyoruz; 250 bin kişilik bir propaganda, seçim kampanyası ordumuz var.

Bu orduya hem Yeni Partililer katılabilir; zaten o çağrıyı alıyorlar. Hem de üye olmamış, üye olamayacak durumda olanlar vardır; onlar da katılabilirler. Mahallelerde bundan sonra bu ülkenin sorunlarını nasıl çözeceğimizi konuşup, sonra o mahalleye hep birlikte anlatacağız. Kapısı çalınmadık, evine gidilmedik, ziyaret edilmedik seçmen kalmayacak.

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Derdini duyarsak, gücümüz nispetinde çözmeye uğraşacağız. Ama esas olarak Türkiye'yi seçimlerden sonra nasıl yöneteceğimizi kapı kapı anlatacağız" diye konuştu.

'ÇOK GÜÇLÜ KADROLARIMIZ VAR'

Özel, gelecek hafta yapılacak kurultaya ilişkin, "Biliyorsunuz hep beraber biz maalesef büyük üzüntüler duyarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiden polis zoruyla çıkartılarak bir yola çıktık. Binaları, imkanları, otobüsleri arkada bıraktık. Ve sokağa indik, 'Yürüyelim arkadaşlar' dedik.

Hep birlikte göz hizasında siyaset yapıyoruz. Vatandaşın gözünün içine baka baka, onun derdini nasıl çözeceğimizi, Türkiye’yi yeniden nasıl ayağa kaldıracağımızı ve Türkiye'nin kurulduğu günde öğütlendiği gibi gelişmiş ülkeleri yakalayıp aşacak bir güce nasıl erişeceğini hep beraber anlatacağız.

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Çok güçlü kadrolarımız var, yeni katılımlarla güçlenmeye devam ediyoruz. Gelecek hafta cumartesi günü ve pazar günü resmi kongremizi yine Ankara’da gerçekleştireceğiz. Ben kurulduğumuz ilk andan itibaren emeklerini, gayretlerini esirgemeyen tüm üyelerimizi yürekten kucaklıyorum. Bundan sonraki süreçte de inşallah hep birlikte büyük bir moralle, büyük bir gayretle siyasetin belki de en zor koşusunun son bir yılını hep birlikte koşacağız, hep beraber koşacağız.

Hedefe vardığımızda her şey çok güzel olacak. Herkes şuna inansın; bu kadar kötülük kimsenin yanına kalmaz. Bu kadar çekilen ızdırap, acı, üzüntü de boşuna çekilmez. Her mücadelenin sonunda bir mükafat vardır. Her kötülüğün sonunda çekilecek bir ızdırap vardır. Biz milletimiz için o mükafatı almak için sandığa doğru emin adımlarla yürüyoruz. O sandığa varacağız, o seçimi alacağız, bütün yüzleri güldüreceğiz" dedi.