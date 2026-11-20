Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, COP31 nihai karar öncesi şu değerlendirmeyi yaptı:

“* COP31’in ilk taslak karar metni, iklim değişikliğiyle mücadelede enerji dönüşümü ve emisyon azaltımına güçlü bir ağırlık veriyor.

* Su ve gıda güvenliği yeterince bağımsız ve bütünleşik politika öncelikleri olarak ele alınmalı.

* Taslak karar metninde enerji dönüşümü konusunda somut hedefler önerilirken, su güvenliği ve iklim uyumunun sahada nasıl güçlendirileceği de aynı açıklıkta tanımlanmalı.

* Kuraklık, tarımsal üretim, sulama suyu ihtiyacı, gıda arzı ve ekosistemlerin korunması birbirinden bağımsız değerlendirilemez. Bu alanların Water–Energy–Food–Ecosystem (WEFE) Nexus yaklaşımıyla birlikte ele alınması gerekiyor.

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* Nihai kararlarda su ve gıda güvenliğine daha fazla yer verilmelidir. Yıllık 120 milyar dolarlık uyum finansmanı önerisi olumlu olmakla birlikte, bu kaynağın hangi oranının su altyapısına, tarımsal kuraklık yönetimine ve kırılgan toplumlara aktarılacağı da net olmalı.

* COP31, enerji dönüşümünde ilerleme ararken su ve gıda güvenliğinde uygulama açığını kapatmalıdır.

* İklim değişikliğine uyum politikalarının başarısı; su kaynaklarının korunmasına, kuraklık risklerinin azaltılmasına, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine ve ekosistemlerin dayanıklılığına bağlıdır.

* COP31 nihai kararlarında su ve gıda güvenliğine daha fazla yer verilmeli, uyum finansmanından bu alanlara ayrılacak kaynaklar somutlaştırılmalıdır.”