Sultangazi, Avrupa'nın en iyi spor şehri

Yaptığı yatırım ve sporcuların aldığı üst üste başarılarla Avrupa'daki 21 şehri geride bırakan Sultangazi Belediyesi, Avrupa'nın en iyi Spor Şehri seçildi. ACES Türkiye Sekreteri Adem Sever, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'u makamında ziyaret etti. Başkan Dursun'a Avrupa'nın en iyi spor şehri sertifikasını takdim eden Sever, Sultangazi'ye spordaki başarılarının devamını diledi.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun da şunları söyledi:

"Bu yola çıkarken bir hayalimiz vardı. Şehrimizin iyi olan yönünü ön plana çıkararak, sporda marka bir şehir olmayı hedeflemiştik. Bu yolda gençlerimizi spora teşvik ederken, onların daha ilerlemesi için donanımlı tesisler kazandırdık. Çok çalıştık, çok emek verdik.

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Avrupa Parlamentosu tarafından İstanbul’da 14 yıl sonra Avrupa Spor Şehri ünvanı alan tek belediye olduk. Hep söyledik, hedefimiz Avrupa'nın en iyi spor şehri olmak diye, bunu da başardık. Sporcularımızın sporda elde ettiği başarılar neticesinde de Avrupa'nın en iyi Spor Şehri ünvanını göğüsledik. 21 şehri geride bıraktık. Bu bizler için büyük gurur.

Sultangazi'nin sporda nereden nereye geldiğinin çok önemli bir ispatı. Gençlerimizin doğru yönlendirmelerle neler yapabileceğini herkese gösterdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. ACES Sekreterimiz Adem Sever'e ziyaretlerinden ve sertifika takdimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Aralık ayında Brüksel'de düzenlenecek ödül törenine de büyük bir heyecanla katılacağız."