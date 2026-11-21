Resmi Gazete'de yayımlanan 12016 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Gaziantep Üniversitesi ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı olarak Suriye'de faaliyet gösteren bazı fakülte ve yüksekokulların kapatılmasına karar verildi.

Karar kapsamında Gaziantep Üniversitesi'ne bağlı Cerablus Meslek Yüksekokulu ile El-Bab'daki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Azez'deki İslami İlimler Fakültesi ve Afrin'deki Eğitim Fakültesi kapatıldı.

Ayrıca Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı Çobanbey Tıp Fakültesi ile Çobanbey Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu da kapatılan birimler arasında yer aldı.

*Haberde AA'nın arşiv görseli kullanılmıştır.