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        Haberler Gündem İstanbul Tarihi kule Filistin halkıyla dayanışmanın simgesi olarak aydınlandı

        Tarihi kule Filistin halkıyla dayanışmanın simgesi olarak aydınlandı

        Galata Kulesi, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla bir kez daha Filistin bayrağının renkleriyle aydınlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Gazze'de yaşananların unutturulmaması ve zulme sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 21:15 Güncelleme:
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        Galata'da Filistin'in ışığı

        İstanbul’un simge yapılarından Galata Kulesi, Filistin halkıyla dayanışma amacıyla bir kez daha Filistin bayrağıyla aydınlatıldı. Tarihi kulenin dış cephesine yansıtılan Filistin bayrağıyla Gazze’de yaşananlara dikkat çekilirken, İstanbul’dan dünyaya dayanışma mesajı verildi.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce iki yıldır 7 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen uygulama, bu yıl da tekrarlandı.

        “ZULME SESSİZ KALMAMAK ORTAK SORUMLULUK”

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze’de yaşananların unutulmaması gerektiğini belirtti. Filistin halkının uğradığı zulüm karşısında sessiz kalmamanın insanlığın ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Ersoy, Galata Kulesi’ne yansıtılan Filistin bayrağıyla dayanışma mesajının İstanbul’dan tüm dünyaya ulaştırıldığını kaydetti.

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        FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR İÇİN GÜVENLİ GELECEK VURGUSU

        Ersoy, Filistinli çocukların güven içinde yaşayabileceği ve ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir geleceğin önemine dikkati çekerek, Türkiye’nin barışın ve hakkaniyetin savunucusu olmayı sürdüreceğini belirtti.

        Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        “Gazze’de yaşananları unutturmamak, Filistin halkının uğradığı zulme sessiz kalmamak insanlığın ortak sorumluluğudur. Galata Kulesi’ne bu akşam Filistin bayrağını yansıtarak dayanışmamızı İstanbul’dan tüm dünyaya bir kez daha duyurduk. Filistinli çocukların güvenle yaşayacağı, ailelerin yurtlarından koparılmayacağı bir gelecek için Türkiye olarak barışın ve hakkaniyetin savunucusu olmayı sürdüreceğiz.”

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        #Galata
        #Mehmet Nuri Ersoy
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