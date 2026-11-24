Tekirdağ'da gelinini öldüren kayınpeder tutuklandı
Tekirdağ Çerkezköy'de gelinini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen zanlı kayınpeder tutuklandı
Giriş: 24 Kasım 2026 - 18:45 Güncelleme:
Tekirdağ'da gelinini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.Ç, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.
AA'nın haberine göre zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kızılpınar Mahallesi Eren Caddesi'nde dün kayınpeder M.Ç. ile gelini N.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan N.Ç, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
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