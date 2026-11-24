Tekirdağ'da gelinini öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli M.Ç, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesine sevk edildi.

AA'nın haberine göre zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kızılpınar Mahallesi Eren Caddesi'nde dün kayınpeder M.Ç. ile gelini N.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, bıçakla yaralanan N.Ç, kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.