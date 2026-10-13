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        Haberler Gündem Güncel Temel kazısında lokanta çöktü!

        Temel kazısında lokanta çöktü!

        Van'da meydana gelen korkutan olayda, bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişiğindeki lokantanın bir bölümü çöktü. Lokantanın çökmesiyle yükselen toz bulutu ve çevredekilerin hızla bölgeden uzaklaşması, yakındaki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 14:43 Güncelleme:
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        Temel kazısında lokanta çöktü!

        Van'ın İpekyolu ilçesinde temel kazısı sırasında bitişiğindeki lokantanın bir bölümü çöktü.

        DHA'nın haberine göre çökme anında yükselen toz bulutu ve çevredekilerin panikle kaçışması, bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 08.30 sıralarında Şerefiye Mahallesi Ordu Caddesi’nde meydana geldi. Caddede iş makineleriyle yapılan temel kazısı sırasında, bitişikte faaliyet gösteren lokantanın bazı bölümleri çöktü.

        Çökme nedeniyle iş yerindeki çeşitli eşyalar ve yapı malzemeleri enkaz altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olası yeni bir çökme riskine karşı çevrede güvenlik önlemleri aldı. İş yerinde meydana gelen hasarın boyutuna ilişkin incelemelerin sürdüğü belirtildi.

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        PANİKLE KAÇIŞTILAR

        Kazı çalışmalarını izleyen çevredeki esnaf ve vatandaşlar, çökme anında büyük panik yaşadı. Lokantanın çökmesiyle yükselen toz bulutu ve çevredekilerin hızla bölgeden uzaklaşması, yakındaki bir otelin güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #haberler
        #van
        #ipekyolu
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