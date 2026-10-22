Tepebaşı'nda iklim dostu ulaşım etkinliği

Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi’nin COP31'e doğru düzenlediği Tepebaşı İklim Haftası etkinlikleri, Bisiklet Atölyesi ve teknik geziyle devam etti. Sürdürülebilir ulaşım ve enerji verimliliği konularında farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler, katılımcıları iklim dostu uygulamalarla buluşturdu.

Atölye, 20-21 Ekim’de Vecihi Hürkuş Havacılık ve Teknoloji Parkı’nda gerçekleştirildi. Bisikletle Ulaşım Platformu ve Velespit Derneği’nin desteğiyle düzenlenen atölyeye toplam 39 kişinin katıldı. Etkinlikte, katılımcılar bisikletle tanışarak ilk sürüş deneyimlerini yaşadı.

20 Ekim'de düzenlenen teknik gezi kapsamında ise Melih Savaş Yaşam Köyü ile Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi ziyaret edildi. COP31 vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen gezide, Tepebaşı Belediyesi'nin sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği alanındaki projeleri yerinde incelendi.

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Bisiklet kullanımını teşvik eden atölye ve belediyenin çevre dostu uygulamalarını tanıtan teknik gezi, Tepebaşı İklim Haftası’nın sürdürülebilir yaşam ve iklim eylemi başlıklarını bir araya getirdi.