Tepebaşı ve Ayvalık'tan veri güvenliğinde iş birliği

"Kardeş Belediyeler" Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi ile Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Her iki belediyenin meclislerinde oy birliğiyle kabul edilen protokol kapsamında belediyelerin kritik verilerinin olası afet ve olağanüstü durumlara karşı güvence altına alınması amacıyla karşılıklı veri yedekleme altyapısı oluşturuldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Kardeş belediyemiz Tepebaşı Belediyesi ile imzaladığımız 'Felaket Kurtarma Merkezi Protokolü' kapsamında önemli bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. Deprem, sel ve yangın gibi afetlere karşı belediyelerimizin kritik verilerini güvence altına almak amacıyla, sunucu yedeklerimizi karşılıklı olarak birbirimize tahsis ettiğimiz sunucu odalarında saklayacağız. Bu iş birliğiyle veri güvenliğimizi güçlendiriyor, olası afetlere karşı dijital altyapımızı daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getiriyoruz" dedi.

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VERİLER KARŞILIKLI OLARAK KORUNACAK

Her iki belediyenin Bilgi İşlem birimleri tarafından hazırlanan çalışma kapsamında deprem, yangın, sel, siber saldırı, donanım arızası ve enerji kesintisi gibi olağanüstü durumlarda dijital kamu hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında Ayvalık ve Tepebaşı belediyeleri arasında karşılıklı altyapı ve alan tahsisi yapılırken, belediyelerin karşılıklı olarak tahsis ettiği sunucu odalarında güvenli şekilde yedeklenmesi sağlanacak. Böylece herhangi bir afet ya da teknik sorun nedeniyle ana sistemlerin devre dışı kalması durumunda, verilerin alternatif merkezlerden yeniden kullanılabilmesinin önü açılacak.

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İş birliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında gerçekleştirildi. Her iki belediyenin meclislerinde, belediye başkanlarına protokolün imzalanabilmesi için yetki verildi.

"VERİLERİN BAŞKA BİR YERDE TUTULMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da özellikle afet dönemlerinde veri güvenliğinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, deprem bölgelerinde yaşanan kayıplara işaret etti. Ataç, "Depremlerde 10-15 şehir aynı anda etkilenebiliyor. Biz de imkânlarımız ölçüsünde bu şehirlerin tamamına destek olmaya çalıştık. Hatay gibi bazı şehirlerde sistemler ve veriler ciddi şekilde zarar gördü. Bu tür durumlarda verilerin başka bir merkezde güvenli şekilde tutulması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

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Tepebaşı Belediyesi olarak sistemin elektrik ve internet altyapısını sağladıklarını belirten Ataç, belediyelerin kendi sunucu ve cihazlarının güvenli altyapıda barındırıldığını, verilere ise yalnızca yetkilendirme yoluyla erişilebildiğini söyledi.