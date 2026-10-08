Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Tepebaşı ve Ayvalık'tan afet ve olağanüstü durumlar için veri güvenliği iş birliği

        Tepebaşı ve Ayvalık'tan afet ve olağanüstü durumlar için veri güvenliği iş birliği

        Balıkesir7in Ayvalık Belediyesi ile Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi, olası afet ve olağanüstü durumlarda belediye verilerinin korunması ve dijital hizmetlerin kesintisiz sürdürülmesi amacıyla Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) iş birliğini hayata geçirdi

        Kaynak
        anka
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 13:55 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Tepebaşı ve Ayvalık'tan veri güvenliğinde iş birliği

        "Kardeş Belediyeler" Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi ile Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi arasında önemli bir iş birliğine imza atıldı. Her iki belediyenin meclislerinde oy birliğiyle kabul edilen protokol kapsamında belediyelerin kritik verilerinin olası afet ve olağanüstü durumlara karşı güvence altına alınması amacıyla karşılıklı veri yedekleme altyapısı oluşturuldu.

        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, iş birliğinin önemine dikkati çekerek, "Kardeş belediyemiz Tepebaşı Belediyesi ile imzaladığımız 'Felaket Kurtarma Merkezi Protokolü' kapsamında önemli bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. Deprem, sel ve yangın gibi afetlere karşı belediyelerimizin kritik verilerini güvence altına almak amacıyla, sunucu yedeklerimizi karşılıklı olarak birbirimize tahsis ettiğimiz sunucu odalarında saklayacağız. Bu iş birliğiyle veri güvenliğimizi güçlendiriyor, olası afetlere karşı dijital altyapımızı daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getiriyoruz" dedi.

        REKLAM

        VERİLER KARŞILIKLI OLARAK KORUNACAK

        Her iki belediyenin Bilgi İşlem birimleri tarafından hazırlanan çalışma kapsamında deprem, yangın, sel, siber saldırı, donanım arızası ve enerji kesintisi gibi olağanüstü durumlarda dijital kamu hizmetlerinin kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi hedefleniyor. Protokol kapsamında Ayvalık ve Tepebaşı belediyeleri arasında karşılıklı altyapı ve alan tahsisi yapılırken, belediyelerin karşılıklı olarak tahsis ettiği sunucu odalarında güvenli şekilde yedeklenmesi sağlanacak. Böylece herhangi bir afet ya da teknik sorun nedeniyle ana sistemlerin devre dışı kalması durumunda, verilerin alternatif merkezlerden yeniden kullanılabilmesinin önü açılacak.

        REKLAM

        İş birliği, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi kapsamında gerçekleştirildi. Her iki belediyenin meclislerinde, belediye başkanlarına protokolün imzalanabilmesi için yetki verildi.

        "VERİLERİN BAŞKA BİR YERDE TUTULMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

        Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da özellikle afet dönemlerinde veri güvenliğinin öneminin daha iyi anlaşıldığını belirterek, deprem bölgelerinde yaşanan kayıplara işaret etti. Ataç, "Depremlerde 10-15 şehir aynı anda etkilenebiliyor. Biz de imkânlarımız ölçüsünde bu şehirlerin tamamına destek olmaya çalıştık. Hatay gibi bazı şehirlerde sistemler ve veriler ciddi şekilde zarar gördü. Bu tür durumlarda verilerin başka bir merkezde güvenli şekilde tutulması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

        REKLAM

        Tepebaşı Belediyesi olarak sistemin elektrik ve internet altyapısını sağladıklarını belirten Ataç, belediyelerin kendi sunucu ve cihazlarının güvenli altyapıda barındırıldığını, verilere ise yalnızca yetkilendirme yoluyla erişilebildiğini söyledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Tepebaşı Belediyesi
        #veri güvenliği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        "Bu binada staj yaptım"
        "Bu binada staj yaptım"
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi
        Trump Nobel Barış Ödülü'nü hak ettiğini yineledi
        Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması!
        Icardi'nin menajeri Pino'dan Galatasaray açıklaması!
        Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!
        Dehşet! Maktul 16, şüpheli 12 yaşında!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        İstanbul'da müzikholde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
        İstanbul'da müzikholde silahlı kavga: 1'i polis 2 kişi hayatını kaybetti
        Emel kurtarılamadı... Bir kadına daha kıydılar
        Emel kurtarılamadı... Bir kadına daha kıydılar
        Özür haberine yalanlama: Saçmalık!
        Özür haberine yalanlama: Saçmalık!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü