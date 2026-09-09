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        Haberler Gündem Güncel THY'den İngiltere seferleri için uyarı

        THY'den İngiltere seferleri için uyarı

        Türk Hava Yolları (THY), İngiltere'de hava trafik kontrol sisteminde yaşanan teknik sorun nedeniyle yolcularına uçuş durumlarını kontrol etme uyarısında bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Eylül 2026 - 01:44 Güncelleme:
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        THY'den İngiltere seferleri için uyarı
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        THY İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İngiltere hava trafik kontrol sisteminde meydana gelen teknik arıza nedeniyle, İngiltere varışlı ve çıkışlı bazı seferlerimizde gecikme ve iptaller yaşanabilmektedir. Uçuşunuzun güncel durumunu TK Asistan uygulaması ve internet sitesindeki uçuş durumu sorgulama linki üzerinden takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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        #Türk Hava Yolları
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