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        Tokat Belediyesi ile AIPA arasında yapay zekâ ve dijital dönüşüm işbirliği protokolü

        Tokat Belediyesi, yapay zekâ ve yeni nesil teknolojilerin belediye hizmetlerinde etkin şekilde kullanılması, akıllı şehircilik uygulamalarının geliştirilmesi ve dijital dönüşüm çalışmalarının güçlendirilmesi amacıyla Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) ile iş birliği protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, "İmzaladığımız bu protokolle amacımız; Tokat'ımızda akıllı şehircilik uygulamalarını geliştirmek, belediye hizmetlerimizi yapay zekâ ve yeni nesil teknolojilerle güçlendirmek, veri odaklı ve yenilikçi bir yönetim anlayışını hayata geçirmektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 18:53 Güncelleme:
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        Tokat'ta yapay zekâ ve dijital dönüşüm protokolü
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        Tokat Belediyesi ile Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) arasında; yapay zekâ, dijital dönüşüm, akıllı şehircilik, veri yönetimi, teknoloji, inovasyon, eğitim ve araştırma-geliştirme alanlarında iş birliğini kapsayan protokol imza altına alındı.

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile AIPA Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu tarafından imzalanan protokolle birlikte, yapay zekâ ve yeni nesil teknolojilerin belediye hizmetlerine entegre edilmesine yönelik ortak projelerin geliştirilmesi, teknolojik altyapının güçlendirilmesi ve yerel yönetimlerde dijital dönüşümün desteklenmesi hedefleniyor.

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        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

        "Tokat'ımızın geleceğini şekillendirirken teknolojiyi ve yenilikçi yaklaşımları belediyecilik anlayışımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Günümüzde yapay zekâ ve dijital teknolojiler, şehirlerin gelişiminde ve vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin niteliğinin artırılmasında büyük fırsatlar sunuyor.

        Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) ile imzaladığımız bu protokolle amacımız; Tokat'ımızda akıllı şehircilik uygulamalarını geliştirmek, belediye hizmetlerimizi yapay zekâ ve yeni nesil teknolojilerle güçlendirmek, veri odaklı ve yenilikçi bir yönetim anlayışını hayata geçirmektir.

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        Bu iş birliğinin yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, geleceğin Tokat’ına da katkı sunacağına inanıyorum. Özellikle gençlerimizin teknoloji, yapay zekâ ve inovasyon alanlarında kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak eğitim, proje ve mentorluk çalışmalarını da son derece kıymetli buluyorum.

        Bizim belediyecilik anlayışımızda değişim, gelişim ve üretkenlik esastır. Tokat’ı her alanda daha ileriye taşımak, hemşehrilerimize daha hızlı, etkin ve kaliteli hizmet sunmak için teknolojinin imkânlarından en iyi şekilde yararlanmaya devam edeceğiz.

        İş birliği kapsamında; akıllı şehir uygulamaları, yapay zekâ ve makine öğrenmesi, büyük veri ve veri analitiği, akıllı ulaşım ve trafik yönetimi, çevre ve enerji yönetimi, afet ve acil durum yönetimi, kent bilgi sistemleri, sosyal hizmetlerin dijitalleştirilmesi, siber güvenlik ve vatandaş hizmetlerinin geliştirilmesi gibi birçok alanda ortak çalışmalar yürütülebilecek.

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        Ayrıca belediye personelimizin yapay zekâ okuryazarlığının artırılması amacıyla eğitim, seminer, konferans ve çalıştaylar düzenlenmesi; gençlere ve öğrencilere yönelik staj, mentorluk, proje ve kariyer faaliyetlerinin desteklenmesi de protokolün önemli başlıklarımız arasında yer alıyor.

        Yine yapay zekânın yerel yönetimlerde etik, güvenli, şeffaf ve insan odaklı kullanımına yönelik politika ve uygulama önerileri bu kapsamda geliştirecek. Bu anlamlı iş birliğinin şehrimize hayırlı olmasını diliyor, AIPA Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zafer Küçükşabanoğlu’na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tokat'ımıza hayırlı uğurlu olsun."

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        Tokat Belediyesi Başkanlık binası Canikli Konağı'nda düzenlenen protokol imza törenine; Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Kurucusu ve Başkanı Zafer Küçüksabanoğlu, Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı ve Darmstadt Üniversitesi Kuantum Araştırma Kurucusu Volkan Kılıç, Binance Türkiye Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Ericsson CTO Oğuzhan Koca, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi Başkan Yardımcısı Emre Günaydın, Yandex Search ve AI Türkiye Genel Müdürü Sedat Öztürk, JW Marriott Ankara Genel Müdürü, Marriott Türkiye İş Konseyi Başkanı Dr. Hakan Arslan, Bitaksi Ar-Ge Başkanı ve CTO Engin Tanrıkulu, Gartner İş Geliştirme Direktörü Aykut Ataman, Hepsiburada Kıdemli Kurumsal İlişkiler Müdürü Sinem Süllü, Trendyol Kamu İlişkileri Başkanı Mehmet Soylu Güldalı, Yemeksepeti Kamu Politikaları ve Kamu İlişkileri Direktörü Dilan Can, Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Yönetim Kurulu Üyeleri Av. Ahmet Buğra Artuç ile Av. A. Ata Gümüş, AIPA Grn Koord. Aslı Ertuğrul, AIPA İdare İşler Koordinatörü Zeynep Koral, Recro AI Yönetici Asistanı Nurçin Özin, Ekosistem ve Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Elif Ayça Aksoy ile Dernek üyeleri katıldı.

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