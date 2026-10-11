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        Haberler Gündem Güncel Tokatlılara uyarı: Suları kaynatarak tüketin

        Tokatlılara uyarı: Suları kaynatarak tüketin

        Tokat'ta mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle 1300- 1400 kişi hastanelere başvurdu. Hastalardan 15'i yatarak tedaviye alındı. İçme suyu numunelerinde yapılan son testlerde olumsuzluk saptanmadığını açıklayan yetkililer, sonuçlar kesinleşene kadar suların kaynatılarak tüketilmesi uyarısında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Ekim 2026 - 00:35 Güncelleme:
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        Tokatlılara uyarı: Suları kaynatarak tüketin

        Tokat kent merkezinde dün saat 21.00 sıralarında mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle çok sayıda çocuk ve yetişkin hastanelere başvurdu. Başvuruların artması üzerine Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat açıklama yaptı.

        'BİR SÜRE KAYNATARAK SU KULLANMASINI ÖNEMLE RİCA EDİYORUM'

        Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kent genelinden alınan içme suyu numunelerinin düzenli olarak analiz edildiğini belirtti. Yazıcıoğlu şöyle dedi:

        "Şehrimizin dört bir yanından alınan içme suyu numuneleri düzenli olarak analiz edilmektedir. İçme sularında yapılan gözlemsel kontrollerde herhangi bir koku ve renk değişimine rastlanmamıştır. Yağışların yoğun olduğu dönemde bile içme suyu kalitesinde herhangi bir değişim tespit edilmemiştir. En son 5 Ekim 2026 tarihinde yapılan test sonuçlarında ise herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır. Test sonuçları açıklanana kadar vatandaşlarımızın geçici bir süre temkinli ve kaynatarak su kullanmasını önemle rica ediyorum. Bu süre zarfında klorlama nedeniyle içme sularında hafif bir koku olabilir. Vatandaşlarımızın doğru bilgilendirme için resmi kurumlarımızı takip etmeleri önemle rica olunur.’’

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        ‘1300-1400 CİVARINDA KİŞİ BAŞVURDU’

        Tokat İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. İhsan Canbolat ise başvuruların ilk olarak çocuk hastalarda görüldüğünü, daha sonra yetişkinlerin de benzer şikayetlerle hastanelere geldiğini söyledi. Canbolat, "Bize ilk etapta çocuk hastalarımız bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvurdu. Daha sonra yetişkin hastalara sıçrama oldu. 15 yatan hastamız var, hepsinin genel durumu iyi. Dün saat 21.00 sıralarında başlayan başvurularda toplam sayı 1300-1400 civarında, ancak süreç devam ettiği için sayılar değişkenlik gösterecektir" diye konuştu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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        #TOKAT
        #içme suyu
        #haberler
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