Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin, ICAO'nun 19-20 Kasım'da Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen 43. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kapsamında yapılan seçimlerde, Avrupa bölgesinden ICAO Konsey üyeliğine seçildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, "Sivil havacılık alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, uluslararası sivil havacılığın emniyetli, güvenli ve sürdürülebilir gelişimine ve kurucuları arasında bulunduğu ICAO bünyesindeki iş birliğine katkı sağlamayı sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

TÜRKİYE'NİN ICAO KONSEYİ ÜYELİĞİNE SEÇİLMESİ

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye, ICAO’nun 19-20 Kasım 2026 tarihlerinde Montreal’de düzenlenen 43. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sırasında gerçekleştirilen seçimlerde, ICAO Konseyi üyeliğine (2026-2028 dönemi) yedi yıl aradan sonra yeniden seçildi.

REKLAM

Türkiye, seçimlerde 133 oy alarak aday ülkeler arasında en yüksek desteği elde etti.

Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucunda Türkiye, söz konusu seçimlere Avrupa Sivil Havacılık Konferansının (ECAC) tek adayı olarak katıldı.

Türkiye, özellikle son yıllarda sivil havacılık alanında önemli gelişme kaydetti ve bu alanda dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yerini aldı.

Türkiye’nin Konsey üyeliği, kurucuları arasında bulunduğu ICAO bünyesindeki merkezi konumunu daha da güçlendirecek.

ICAO KONSEYİ

Sivil havacılık alanında faaliyet gösteren bir Birleşmiş Milletler ihtisas kuruluşu olan ICAO, 1944'te kuruldu.

REKLAM

40 üyeden oluşan ICAO Konseyi, kuruluşun yönetim kurulu işlevini üstleniyor. Bu çerçevede Konsey, uluslararası hava hukukunun geliştirilmesini ve uygulanmasını gözetip, küresel sivil havacılığın düzenli işleyişini sağlayarak ve havacılığın teknik, ekonomik ve çevresel boyutlarını dikkate alarak havacılıkta uygulanacak standartları belirlemek üzere çalışmalar yürütüyor.

19-20 Kasım'da düzenlenen 43. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, ICAO Konseyinin üye sayısını 36’dan 40’a yükselten Tadil Protokolü’nün Haziran 2026’da yürürlüğe girmesinin ardından ilave dört üyelik için seçim yapılması amacıyla düzenlenmişti.

REKLAM

BAKAN URALOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Konseyi için yapılan seçimlerde 158 oyun 133'ünü alarak konsey üyeliğine seçildiğini bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'nin ICAO Konseyi için yapılan seçimlerde 158 oyun 133'ünü alarak konsey üyeliğine seçildiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Uluslararası sivil havacılığın kurallarını ve standartlarını belirleyen ICAO'nun yönetim organı olan Konseyde, 2027-2030 döneminde üçüncü kez görev alacağız. Bu sonuç, Türk sivil havacılığının uluslararası alandaki güçlü konumunun ve son yıllarda elde ettiğimiz gelişimin önemli bir göstergesidir. Ülkemizin havacılık tecrübesini küresel standartların geliştirilmesine taşımaya ve uluslararası sivil havacılığın geleceğine katkı sunmaya devam edeceğiz."