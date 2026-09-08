Uyuşturucu ve fuhuş operasyonunda 21 şüphelinin adli durumunu açıklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3. dalga uyuşturucu-fuhuş operasyonu kapsamında işlem yapılan 21 şüpheliden 17'si tutuklandı, 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken 2 kişinin firari olduğu bildirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3. dalga uyuşturucu-fuhuş operasyonu kapsamında haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin son durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplam 21 şüpheliden 19'unun yakalanarak adli makamlara sevk edildiği, 2 şüphelinin ise firari durumda olduğu belirtildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 19 şüpheliden 17'sinin tutuklandığı, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı aktarıldı.
21 ŞÜPHELİNİN ADLİ DURUMU AÇIKLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre şüphelilerin adli durumları şöyle:
Tutuklananlar: Baran Yazıcı, Barış Gökmen, Berk Delibaş, Elif Beyhan, Elif Nur Akgül, Elif Yıldırım, Emre Anıl Yıldırım, Emre Evren, Enes Gülgül, Kahraman Çelik, Mahir Satış, Mehmet Ali Kardam, Murat Çınar, Orbay Gökhan Demir, Reyhan Çağla Baykam, Sabri Berkan Baykam, Serhan Kızılmeşe.
Adli kontrol uygulananlar: Mine Alp, Uğur Hakan Alp.
Firari şüpheliler: Cansu Sari, Muharrem Divlek.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari durumda bulunan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.