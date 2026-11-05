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        Haberler Gündem Güncel Van-Bahçesaray yolu bembeyaz

        Van-Bahçesaray yolu bembeyaz

        Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi, kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Bölgede karla mücadele çalışmaları başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Kasım 2026 - 14:06 Güncelleme:
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        Bölgede 2 gündür etkili olan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi de karla kaplandı.

        DHA'nın haberine göre kış şartlarının etkisini gösterdiği bölgede, ulaşımın aksamaması için karla mücadele ekipleri harekete geçti.

        Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü 111'inci Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, sürücülerin güvenli ulaşımını sağlamak ve yolun ulaşıma kapanmasını önlemek amacıyla bölgede çalışma yaptı.

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