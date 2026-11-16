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        Haberler Gündem Politika Yeni Parti'de MYK üyeleri, cumartesi belirlenecek

        Yeni Parti'de MYK üyeleri, cumartesi belirlenecek

        Yeni Partide, geçen hafta sonu yapılan 1. Olağan Kurultay'ın ardından düzenlenecek ilk Parti Meclisi (PM) toplantısıyla, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri belirlenecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Kasım 2026 - 11:24 Güncelleme:
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        MYK üyeleri cumartesi belirlenecek

        Yeni Partinin 14-15 Kasım'da düzenlenen 1. Olağan Kurultayı'nda partinin kurucusu Özgür Özel Genel Başkan seçilirken, 160 kişilik PM ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belli oldu.

        AA muhabirinin parti kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Özel, 21 Kasım Cumartesi PM ve YDK üyeleriyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret edecek.

        Ardından parti genel merkezine giderek, kurmay kadrosunu oluşturmak için PM'yi toplayacak Özel, PM üyelerinin içinden genel sekreter ve MYK üyelerini belirleyecek.

        Partinin kuruluş sürecinde 9 üyeden oluşan MYK'nin, 18 üyeye çıkarılması bekleniyor.

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        PM'de ayrıca partinin kurultayın ardından izleyeceği yol haritası, Genel Başkan Özgür Özel'in il ziyaretleri ve uygulanacak politikalar ele alınacak.

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