Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Tan, hayatını kaybetti

        Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Tan, hayatını kaybetti

        Elazığ'da 29 Ağustos'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Tan, tedavi gördüğü hastanede 3 ay sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Kasım 2026 - 17:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yeniden Refah MKYK üyesi hayatını kaybetti

        Elazığ'da kazada ağır yaralanan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Tan, 3 ay sonra hayatını kaybetti.

        İHA'daki habere göre olay, Elazığ'da meydana geldi. 29 Ağustos günü Malatya Caddesi'nde yaşanan kazada M.D. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tan'a çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tan, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanı Mehmet Tan hastanede 3 aylık tedavinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti

        ÖNERİLEN VİDEO

        Oyuncak araba için 7 yaşında ölüm

        Adıyaman'ın Besni ilçesinde, su birikintisine düşen oyuncağını almak isterken içine düşen 7 yaşındaki Yunus Emre Mutlu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Mutlu'nun ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

        #Elazığ
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Önce yağmur sonra kış tipi hava geliyor! Sıcaklıklar 7 derece birden düşecek!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        Trump'tan seçim sonrası için gizli plan
        19 yıllık 'mumya ceset' cinayetinde kan donduran itiraf!
        19 yıllık 'mumya ceset' cinayetinde kan donduran itiraf!
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Annesiyle tartıştı, silahını rastgele ateşledi, komşusunu vurdu!
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Siyah plastikler zararlı mı?
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        3 yaşındaki çocuğa feci şiddet! Böyle anne olmaz olsun
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore ile iş birliği vurgusu
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        ABD'de düşen özel jet pilotunun son sözleri ortaya çıktı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Emir Sarıgül'ün ek ifadesinde miras krizi detayı
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        ABD'den LPG alanında Türkiye ile ticareti geliştirme mesajı
        "Yakın akrabaya borç verilmez"
        "Yakın akrabaya borç verilmez"