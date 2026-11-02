Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Tan, hayatını kaybetti
Elazığ'da 29 Ağustos'ta otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Tan, tedavi gördüğü hastanede 3 ay sonra yaşamını yitirdi.
Giriş: 02 Kasım 2026 - 17:18 Güncelleme:
Elazığ'da kazada ağır yaralanan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Mehmet Tan, 3 ay sonra hayatını kaybetti.
İHA'daki habere göre olay, Elazığ'da meydana geldi. 29 Ağustos günü Malatya Caddesi'nde yaşanan kazada M.D. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Tan'a çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Tan, Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.
Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu eski başkanı Mehmet Tan hastanede 3 aylık tedavinin ardından kurtarılamayarak hayatını kaybetti
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