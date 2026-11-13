Yunanistan'dan Türkiye'ye getirilen suç örgütü elebaşı Sercan Sayal tutuklandı
Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, İzmir'de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı
Yunanistan'da yakalanarak İzmir'e getirilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal tutuklandı. Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranan ve 116 suçtan aranma kaydı bulunan Sayal'ın İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sayal, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak İzmir 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
90 KURŞUNLAMA EYLEMİNİ ORGANİZE ETTİĞİ BELİRLENDİ
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tasarlayarak öldürme, kasten öldürme, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve birden fazla kişi tarafından silahla yağma suçlarından kırmızı bültenle aranan Sayal, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele başkanlıkları, Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu Yunanistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yapılan çalışmalarda, Sayal'ın İzmir'de 90 kurşunlama, 3 yaralama, 1 kasten öldürme ve 164 tehdit eylemini organize ettiği belirlendi.