Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Zeytinburnu'nda yıkım sırasında yan dairenin duvarı çöktü

        Zeytinburnu'nda yıkım sırasında yan dairenin duvarı çöktü

        Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın bitişiğindeki apartmanın duvarının bir bölümü çöktü. Apartmanın 3'üncü katındaki dairenin duvarından kopan parçalar, odadaki yatağın üzerine düştü. Daire sahibi Eren Ulaş, "Kardeşim 5-10 dakika geç uyansaydı, duvar parçası üstüne gelebilirdi, zarar görebilirdi. Tamamen tesadüfler sonucunda atlatılmış bir durum ve kaza" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 17:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Yıkım sırasında yan dairenin duvarı çöktü

        Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Zeytinburnu Telsiz Mahallesi Karanfil Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kentsel dönüşüm kapsamında binanın yıkımı sırasında bitişiğindeki apartmanın duvarının bir bölümü çöktü.

        Duvardan kopan parçalar, apartmanın 3'üncü katındaki dairede bulunan odaya düştü. Bu sırada evde bulunan Ulaş ailesi, çıkan gürültünün ardından odaya yöneldi. Kardeşinin yatağının üzerinde duvar parçalarını gören Eren Ulaş ve ailesi durumu ekiplere bildirdi. Yıkım çalışmasını gerçekleştiren kişiler ise açılan boşluğu geçici olarak çuvalla kapattı.

        ‘KARDEŞİM 5-10 DAKİKA GEÇ UYANSAYDI DUVAR PARÇASI ÜSTÜNE GELEBİLİRDİ’

        Eren Ulaş, "Ben evden çalışan birisiyim. Uyandım, kahvaltımı yaptım, daha sonra evden çalışmaya başlamıştım. Aslında olay olduğunda toplantıdaydım. Önce çok büyük bir gürültü geldi. Yan binada yıkım olduğu için gürültünün normal olabileceğini düşündüm. Kardeşlerimin sesini duydum, Kardeşlerim ‘duvara girdiler’ diye bağırıyorlardı. Ben de üstüne onu duyunca toplantıyı yarıda kestim ve yanlarına gittim. Yanlarında gittiğimde yıkılmış duvarı gördüm. Onlar da şaşırmış ve korkmuştu. Odada kardeşimin yatağının üstünde kocaman bir duvar parçası vardı ve odanın duvarında çok büyük bir boşluk açılmıştı. Odaya geldiğimde kardeşim odada değildi ama normalde geç uyanan da insanlar. O sırada büyük ihtimalle uyuyor da olabilirlerdi. Daha olay olmadan 5-10 dakika önce yataktan kalkmışlar. Sadece 5-10 dakika ile kaçırılmış aslında. Kardeşim 5-10 dakika farkla zarar görebilirdi. Kardeşim 5-10 dakika geç uyansaydı eğer, duvar parçası gerçekten üstüne gelebilirdi, zarar görebilirdi. Tamamen tesadüfler sonucunda atlatılmış bir durum ve kaza. Hayati tehlikesi olabilirdi" dedi.

        REKLAM

        ‘ODADA KOCAMAN ÇUVAL İLE KAPATILMIŞ BİR BOŞLUK VAR’

        Ulaş, "Olayı öyle görünce biz direkt belediyeyi yetkili kurumları aradık. Yıkım yapan insanlar eve gelip durumu incelediler. Ama henüz belediyeden gelen bir zabıta yok, tutanak tutan kimse olmadı. Daha sonra polisi aramamız gerektiğini söylediler. Polisi aradık, polis bir şey yapamadığını söyledi. Zabıtanın tutanak tutması gerektiğini söyledi. Aslında şu an yetkili makamlardan da bir destek alabilmiş değiliz. Yıkımcılar yıkılan parçaları topladılar, orayı temizlediler. Daha sonra da yıkım devam ederken içeri toz girmesin diye oraya bir çuval çektiler ve yıkım bittikten sonra da duvar öreceklerini söylediler ama şu an gerçekten odada kocaman çuval ile kapatılmış bir boşluk var" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ‘KÖTÜ BİR YIKIM OLUYOR’

        Eren Ulaş, “Kötü bir kentsel dönüşüm oluyor. Şuan da kötü bir yıkım oluyor. O yüzden binanın durumu nedir açıkçası bilmiyorum ama insanı tedirgin ediyor. Bu konunun çözümü için yetkililerden destek bekliyoruz, yardım talep ediyoruz. Bu durumun ne kadar süreceği sonuçta belli değil. Bize onaracaklarını söylediler ama şu ana kadar tutulmuş resmi bir tutanak yok. Çünkü gelen resmi bir makam da olmadı. O yüzden biz de bekliyoruz. Etkilendik, insan doğal olarak kendini tedirgin hissediyor. Şu an binanın başka bir yerinde hasar var mı bilmiyoruz. Bu yıkımın binaya bir etkisi var mı onu da bilmiyoruz. Dolayısıyla ister istemez bir tedirginlik yaratıyor. Yetkililerden inceleme yapmalarını talep ediyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #duvar çöktü
        #haberler
        #zeytinburnu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek
        Serin ve yağışlı hava geliyor! Sıcaklıklar düşecek
        Bugün Ne Oldu? 21 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Eylül 2026 haberleri
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi tutuklama emri tartışması
        Netanyahu'nun New York ziyareti öncesi tutuklama emri tartışması
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        1'i dedesi 2 kişiyi öldürdü iddiası! Firar ve 3'üncü cinayet
        1'i dedesi 2 kişiyi öldürdü iddiası! Firar ve 3'üncü cinayet
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        Gorillaz sahnesinde Filistin bayrağı
        Gorillaz sahnesinde Filistin bayrağı
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Trio ekibi Vlahovic - Bates pozisyonunu yorumladı!
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Trafik kazası mağdurlarının verilerini çalanlara operasyon
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı