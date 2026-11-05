Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü

Şehit eden kurşun İran tarafından

Millî Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Türkiye-İran hududunda yasa dışı geçişe müdahale sırasında İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, İran makamlarıyla koordinasy... Daha Fazla Göster Millî Savunma Bakanlığı, Piyade Sözleşmeli Er Yusuf Sait Ünlü'nün Türkiye-İran hududunda yasa dışı geçişe müdahale sırasında İran tarafından geldiği değerlendirilen atış sonucu şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık, "Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar, İran makamlarıyla koordinasyon içerisinde ve titizlikle sürdürülmektedir" açıklamasında bulundu. (İHA) Daha Az Göster