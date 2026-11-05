Zonguldak'ta istinat duvarı çöktü

Zonguldak'ta heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü
Zonguldak'ta heyelan riski nedeniyle daha önce tahliye edilen bir binanın bulunduğu alanda meydana gelen toprak kaymasında istinat duvarı yıkıldı
Giriş: 05 Kasım 2026 - 18:03 Güncelleme:
Zonguldak'ın Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre Caddesi'ndeki iki katlı bir bina, 18 Ekim'de sağanak sonrası heyelan riski nedeniyle tahliye edildi.
Kentte iki gündür etkili olan sağanak sonrası binanın bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle istinat duvarı çöktü, elektrik direği devrildi.
AFAD görevlileri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Çalışmaların ardından biriken toprağın temizlenmesi planlanıyor.
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