Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz oluyor. 10 milyon lot dağıtan şirketin 350 milyon TL halka arz büyüklüğü ve yüzde 25.64 halka açıklık oranı bulunuyor. 'GUNDG' kodu ile BIST'te işlem görmeye hazırlanan firma, halka arzdan elde ettiği fonun yüzde 50'sini yem alımları için kullanacak. Peki, Gündoğdu Gıda halka arz sonuçları açıklandı mı? İşte, detaylar...