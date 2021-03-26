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Güner Ümit kimdir? Seslendirme ve dublaj sanatçısı Güner Ümit kaç yaşında?

Şarkıcı Zerrin Özer'in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı tecavüz itirafı magazin gündeminden uzun süre düşmemişti. Zerrin Özer'in bir aile dostları olan Ümit Güner'in kendisine tecavüz ettiğini söylemesi üzerine sosyal medya kullanıcıları ümit Güner'i seslendirme sanatçısı Güner Ümit ile karıştırdı. Tepkilere isyan eden Güner Ümit araştırılıyor. Güner Ümit kimdir? Seslendirme ve dublaj sanatçısı Güner Ümit kaç yaşında?

Güner Ümit kimdir? Seslendirme ve dublaj sanatçısı Güner Ümit kaç yaşında?

Ünlü seslendirme sanatçısı Güner Ümit, sosyal medyada gündemde. Zerrin Özer'in kendisine tecavüz ettiğini söylediği Ümit Güner ile isim benzerliği sebebiyle karıştırılan Güner Ümit yanlış anlaşılmanın kurbanı oldu. Peki, Zerrin Özer olayıyla ilgisi olmayan ve uzun yıllardır seslendirme ve dublaj sanatçısı olarak tanınan Güner Ümit kimdir? Seslendirme ve dublaj sanatçısı Güner Ümit kaç yaşında?

GÜNER ÜMİT KİMDİR?

Güner Ümit, 1945 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Televizyon ekranlarında 1990'lı yıllarda TRT, Star TV, Kanal 6, Kanal D ve Atv ekranlarında gösterilen yarışma programı Turnike'yi sunmuş, ayrıca dublaj sanatçısı olarak da yerli ve yabancı filmlerin seslendirmesinde yer almıştır.

GÜNER ÜMİT VE TURNİKE PROGRAMI

Turnike programı, 1992'de TRT 1'de gündüz kuşağı yarışması olarak yayın hayatına başlamış, 1993 yılının başlarında Star Tv'ye transfer olarak yoluna "Süper Turnike" adıyla devam etmiştir. Yaz tatilinin ardından, yeni yayın döneminde Kanal 6'ya transfer olan program, burada "Mega Turnike" adıyla yayımlanmıştır. Star Tv, Süper Turnike yarışmasını Yıldo ile devam ettirmiş ve rekabet oluşmuştur.

28 Şubat 1994'de Mega Turnike'nin 100. programı ekranlara gelmiştir. 1 Temmuz 1994'te yayımlanan 200.bölümle Kanal 6'da Mega Turnike sona ermiştir. Star Tv'ye transfer olmuş, burada 11 Ekim 1994 tarihinden itibaren "Süper Turnike" adıyla yayımlanmıştır. 9 Ocak 1995 tarihli canlı yayında Süper Turnike adlı programında "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" şeklinde bir gaf yapmış ve Alevilerden gelen tepkiler nedeniyle program yayından kaldırılmıştır.

24 Nisan 1995'te "Turnike 2000" programıyla Kanal D'de ekranlara dönmüş, hata yaptığını ve cezasını çektiğini belirtmiş, özrünü dilemiş, ilk programında Aleviler'den çiçek almıştır. Buradaki macerası 30 Haziran 1995'te sona ermiştir. Program, o gün totalde 500 bölüme ulaşmıştır. Güner Ümit, 3 sene ekranlardan uzak kalmıştır. 12 Ekim 1998 tarihinde yayımlanmaya başlayan "Bay Turnike" programıyla ekranlara dönmüştür.

Program, 8 Haziran 1999 tarihinde yaz tatiline girmiştir. Yeni sezonu 1999'un kasım ayında açmıştır. Aralık ayında program sona ermiştir. Program, totalde 726 bölüme ulaşmıştır. Güner Ümit, 14 Nisan 2002 tarihinde Atv'de yayımlanmaya başlayan "Altın Turnike" programı ile ekranlara dönmüştür. 30 Haziran 2002 tarihinde yayımlanan sezon finali, totalde 750. programdır ve bu bölümde Çocuklar Duymasın ve Asmalı Konak dizilerinin oyuncuları yarışmıştır.

Son olarak, 3 senelik aranın ardından, 27 Ocak 2006 tarihinde Star Tv'de Turnike programıyla ekranlara dönmüştür. Diğer bölümleri sırasıyla 31 Ocak, 3 Şubat, 7 Şubat, 10 Şubat, 14 Şubat 2006 tarihinde yayımlanan program, 21 Şubat 2006'da sona ermiştir. Başlangıçta haftada 2 yayımlanan program son iki hafta haftada bir yayımlanmış ve yayından kaldırılmıştır. Programın son macerası 7 bölüm sürmüştür. Turnike programı totalde, 14 senede 757 bölüme ulaşmıştır.

1975-1986 yılları arasında TRT 1'de Çarkıfelek isimli yarışmayı da sunmuştur.

GÜNER ÜMİT'İN SESLENDİRMESİNİ YAPTIĞI FİLMLER VE ŞOVLAR

Seslendirme
Enter The Dragon (1973) Bruce Lee
Günaydın Vietnam (1987) Robin Williams
Ölü Ozanlar Derneği (1989) Robin Williams
Mork ve Mindy (1982) Robin Williams
Kırmızı Güneş (1971) Alain Delon
Yüz Numaralı Adam (1978) Cem Erman
Sıralardaki Heyecan (1976) Bülent Ersoy
Yaz Bitti (1985) Kadir İnanır
Fahriye Abla (1984) Tarık Tarcan
Haram (1983) Salih Güney
Gülsüm Ana (1982) Bülent Bilgiç
Yusuf İle Kenan (1979) Ehat Alinçe
Köşe Kapmaca (1979) Şemsi İnkaya
Elm Sokağı'nda Kâbus (1984) Robert Englund
Neşeli Günler (1978) Ahmet Tezerel
Çaferin Çilesi (1978) Nejat Özbek
Avare (1978) Adnan Şenses
The Message (1976) Garrick Hagon
Rocky (1976) Sylvester Stallone
Bak Yeşil Yeşil (1974) Ahmet Özhan
Atla Gel Şaban (1984) At Yarışı Spikeri

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