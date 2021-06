HABERTURK.COM / Ajanslar

Kalyon Holding’in yerli ve yenilenebilir enerji ihtiyacına yönelik olarak kurduğu Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin birinci fazı tamamlandı.

Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası’nda üretilen yerli panellerle 271 MW kapasiteye ulaşan santral, şimdiden Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi santrali oldu. Tamamlandığında 1000 MW kapasiteyle Avrupa’nın en büyük, dünyanın en büyük 5 güneş enerjisi santralinden biri olacak dev yatırımın ilk fazının tamamlanması nedeniyle teknik gezi düzenlendi. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu ev sahipliğinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte üst düzey bürokratlar ve kent protokolünün katılımıyla gerçekleşen teknik inceleme gezisinde santralin yönetim ve veri merkezi olarak inşa edilecek ödüllü SCADA binasının temeli de atıldı.

TAMAMI 2022 SONUNDA DEVREYE ALINACAK

Toplam 271 mwp gücündeki 700 bin PV panelin kurulumu tamamlanan santralin tamamı 2022 sonunda devreye alınacak.

Devreye alınan 271 MWP 227 /MWE gücündeki bu bölüm santralin 5'te 1'i.

Santral tamamlandığında kapasitesiyle dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden biri olacak. Santralin yapım sürecindeki istihdam sayısı 900, işletme dönemindeki çalışan sayısı 150 150 olacağı belirtildi.

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN ÇALIŞIYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya Karapınar GES (YEKA GES-1) SCADA Merkezi temel atma töreninde yaptığı açıklamada; Türkiye'nin hem "istemezükçü" hem de "beceriksiz" zihniyet sebebiyle uzun yıllar ilerlemeden, kalkınmadan, küresel rekabetten hak ettiği payı alamadığını ifade eden Varank, birçok alanda yılların ihmal edilmişliklerini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Bakan Varank, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Sahası (YEKA GES-1) SCADA Merkezi Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, dün de Ağrı'da ülkenin en büyük altın rezervlerinden birinin işletme tesisinin temelini attıklarını, milli gelire, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımları gündeme getirdiklerini söyledi.

Bugün temeli atılacak merkezin, Karapınar Güneş Enerji Santrali'nin "beyni" niteliğinde olacağına işaret eden Varank, "Bir yanda devasa çorak bir alanda panellerle güneşten enerjisini alırken diğer yanda bu merkezde tüm bu teknoloji takip edilip müdahaleler yapılacak. Veri tabanlı kontrol ve izleme yaklaşımıyla ekipman kontrolünden üretim planlamaya, çevre kontrol ünitelerinden yardımcı işletmelere kadar bütün sistemlere hükmeden bir yapı bulunacak. Burası sahip olduğu donanımlarla bir teknoloji merkezi görevini de üstlenecek." diye konuştu.

Varank, vatandaşların, aynı zamanda ihtişamlı bir mimari proje olan binayı ziyaret ederek yenilenebilir enerji ve enerjide verimlilik hakkında bilgi alırlarsa yapının bir turizm destinasyonu da olabileceğini bildirdi.

Türkiye'nin hem "istemezükçü" hem de "beceriksiz" zihniyet sebebiyle uzun yıllar ilerlemeden, kalkınmadan, küresel rekabetten hak ettiği payı alamadığını ifade eden Varank, birçok alanda yılların ihmal edilmişliklerini ortadan kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin yollarını açtığını dile getirerek, "Son dönemde enerji alanındaki atılımlarımız da bu vizyonumuzun bir parçası. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, sürdürülebilir bir arz dengesi sağlamak ve en önemlisi de çevreci bir yaklaşımla yenilenebilir enerjide atılım yapmaya büyük önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"SERTİFİKASYON İHTİYAÇLARI DOĞRULTUSUNDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

Yaptıkları büyük çaplı yatırımlarla ülkenin dünyadaki pozisyonunu her yıl yukarıya taşımaya devam ettiklerine dikkati çeken Varank, şunları söyledi:

"Diğer bakanlıklarımızla koordinasyon halinde yenilenebilir enerji konusunda sektörü desteklemeye, güçlerine güç katmaya devam ediyoruz. Yatırımcı iştahının artmasına yönelik önemli muafiyetler sağlarken altyapı kurulumu için de ciddi destekler veriyoruz. Yenilenebilir enerji alanında şimdiye kadar 13 işletmenin Ar-Ge ve tasarım merkezi kurmalarını destekledik. Yenilenebilir enerji projelerine kalkınma ajanslarımız vasıtasıyla 229 milyon lira kaynak aktardık. TÜBİTAK, yenilenebilir enerji teknolojileri kapsamındaki 930 proje için 710 milyon liralık bütçe oluşturdu. Ayrıca kamu kurumları araştırma merkezlerinde de sektörü destekleyici nitelikte Ar-Ge projeleri yürütmeye devam ediyoruz."

Varank, bu alanda test ve sertifikasyon ihtiyaçları doğrultusunda milli servetin yurt içinde kalması için önemli adımlar attıklarına işaret ederek, "Bu bağlamda 5 milyon liralık yatırımla ülkemizin ilk akredite Fotovoltaik Modül Test Laboratuvarı'nı Gebze'de kurduk. İşletmelerimiz bu alandaki birçok testi artık yurt dışına gitmeden gerçekleştirebiliyor." ifadelerini kullandı.

Mevlana Kalkınma Ajansının destekleri sonucu bölgede yaklaşık 9,2 megavatlık kurulu güç oluşturdukları bilgisini veren Varank, Konya Karapınar Enerji Santrali için de destekleri sürdüreceklerini anlattı.

Varank, buradaki yatırım için teşvik belgesi düzenlediklerini, Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin bir kısmını da buradaki yatırımın ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenleyip şirkete tahsis ettiklerini dile getirdi.

"2022 SONUNA KADAR TAMAMLANACAK"

Kalyon YEKA GES Projesi'nin bütüncül bakış açısı, entegre planlama ve yüksek teknolojili çıktı konseptinin dünyadaki en muazzam örneklerinden biri olduğunu vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Geçen yıl ağustosta Cumhurbaşkanımız ile beraber Kalyon Holdingin 400 milyon dolara mal olan hücre ve güneş paneli fabrikasının açılışını yapmıştık. O fabrika da bu entegre projede kullanılan güneş panellerini üretiyor, orası buranın bir tedarikçisi konumunda. Bugüne kadar toplam 227 megavat gücündeki panelin kurulumu tamamlandı yani burada elektrik üretimi başladı. Kalanı da inşallah 2022 sonuna kadar tamamlanmış olacak. Bu sayede Karapınar GES, dünyada parmakla gösterilen santrallerden biri haline gelecek."

Varank, santralin uzaydan da görülebilen nadir santrallerden biri olduğuna dikkati çekerek, Göktürk ve İMECE uydularıyla santralin fotoğraflarını uzaydan çekeceklerini bildirdi.

Türkiye'nin GES projeleriyle ve bu projelerin arkasındaki teknoloji üretimiyle önemli bir oyuncu haline gelmesini istediklerini ifade eden Varank, "Ankara'daki güneş paneli fabrikasının önümüzdeki aylarda devreye girecek ek yatırımlarla sadece buraya değil, hem Türkiye'ye güneş paneli tedarik etmesini hem de ihracata başlamasını istiyoruz." dedi.

"TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDA ÜRETİM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK"

Varank, yürüttükleri politikalar ve sağladıkları destekler sonucu bugün kaynaklarını daha verimli ve doğru şekilde kullanabilen bir Türkiye olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye için stratejik öneme sahip enerjinin bir kısmını yerli ve milli imkanlarla üretiyoruz. Dünyayı felakete sürükleme potansiyeli olan küresel ısınmanın azaltılmasına yönelik önemli katkılar sağlıyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında her alanda bir üretim seferberliği başlattık. Organize sanayi bölgelerimizde ve yüksek teknolojili üretim üslerimiz olan endüstri bölgelerinde Türkiye'nin yarınları için yeni tesisler, yeni yatırımlar devreye giriyor. Karapınar GES gibi mega yatırımlara her fırsatta kapı aralıyoruz. Bu tesis, muazzam güneş enerjisi santrali ve modern SCADA merkeziyle temiz enerji devrimine göz kırpıyor. Burası enerjisini güneşten, bizse enerjimizi milletimize hizmet etmekten alıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi ışığında yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yaklaşımımız hız kesmiyor, koşmaya devam ediyoruz."

Türkiye'nin Kovid-19 salgınına rağmen bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 7, imalat sanayisinin yüzde 12,2 büyüdüğünü hatırlatan Varank, "İstatistikler kağıtta ancak gerçekler işte burada, bu tesislerde, Türkiye'nin dört bir yanına yayılmış fabrikalarımızda. Gelin görün ki muhalefet, çatlak sesli bir koro halinde bu kanlı canlı tesisleri yok hükmünde sayıyor, yapılan yatırımları küçümsüyor, üretim verilerini hiçe sayıyor, ihracatı görmezden geliyor. Onlar görmüyor diye bu yatırımlar, bu tesisler, bu icraatlar yok olmuyor. Artık her alanda kendine güvenen bir Türkiye var. Enerjideki atılımlarıyla, sanayideki yatırımlarıyla, teknolojideki hamleleriyle geleceği takip eden değil, geleceğe yön veren bir Türkiye var." diye konuştu.

"TÜRKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİNİN MERKEZİ OLACAK"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji politikalarının önemine değinerek, "Artık diyoruz ki Türkiye, hem kaynak, hem teknoloji hem de piyasalar bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak." dedi.

Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) Sahası'na teknik inceleme ziyaretinde bulunan Dönmez, burada SCADA merkezinin temel atma törenine katıldı.

Dönmez, yenilenebilir enerjinin teşviki ve yaygınlaştırılması için Yeşil Tarife, YEK-G ve Vadeli Elektrik Piyasası'nın açılması gibi önemli adımların atıldığını belirterek, "Elektrik ihtiyacımızın önemli bir kısmını yerli kaynaklardan karşılamanın yanı sıra, elektriğin fiyatlandırılmasının yapıldığı bir enerji merkezi olmak için önemli bir adım attık. Artık diyoruz ki Türkiye, hem kaynak, hem teknoloji hem de piyasalar bazında yenilenebilir enerjinin merkez ülkesi olacak." ifadelerini kullandı.

Son yıllarda Türkiye'de yenilenebilir enerjinin geldiği noktaya dikkati çeken Dönmez, "3-4 yıldır devreye aldığımız toplam kurulu gücün yüzde 90’ından fazlası yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Özellikle rüzgar ve güneş özelinde baktığımızda rüzgarın 20, güneşin neredeyse 10 yıllık bir mazisi var. Bugün rüzgar enerjisinde 9 bin 660 megavat ile dünyada 12'nci, Avrupa’da 7'nci sıradayız. Güneş enerjisinde ise 7 bin 154 megavat ile dünyada 13'üncü, Avrupa’da 7'nci sıradayız." diye konuştu.

Dönmez, YEKA RES-3 için 12 Ekim'de başvuruların alınacağını belirterek, yarışmaların yılın son çeyreğinde yapılacağını ifade etti.

Bugün temeli atılan SCADA tesisinin enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına atılan en önemli adımlardan biri olacağını vurgulayan Dönmez, bu merkezin santralin yönetim ve kontrolünü sağlayacağını, aynı zamanda bir bilgi ve teknoloji üssü olacağını belirtti.

Bakan Dönmez, Karapınar GES'in kurulumunun yüzde 20 tamamlanarak elektrik üretmeye başladığının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar Faz-1 olarak adlandırılan 271 megavatlık kurulu gücün panel kurulumu tamamlandı. Bunun için de sahada 700 bin panelin montajı yapıldı. Dünyanın sayılı büyüklükteki güneş santrallerinden olan Karapınar GES’i inşallah 2022 sonunda tam kapasiteyle devreye alacağız. Avrupa’nın ilk ve tek entegre güneş paneli fabrikası Karapınar GES’in panel ihtiyacını yerli imkanlarla karşılıyor. Yatırım tutarı 400 milyon doları bulan tesis, yıllık 500 megavat güneş paneli üretim kapasitesine sahip. Gerçekleştireceği üretimle her yıl yaklaşık 100 milyon dolarlık panel ithalatını önleyecek tesiste üretilen panellerin yerlilik oranı ise yüzde 70'in üzerinde. Enerji teknolojilerinde merkez ülke Türkiye diyerek attığımız adımların en güzel örneklerinden birisi olan Karapınar GES, Entegre Güneş Paneli Fabrikası ve ARGE Tesisiyle, yenilenebilir enerjiye yerli teknoloji ve "Made In Türkiye" damgası vuruyoruz."

"FOSİL YAKIT KULLANIMINI AZALTMASI BAKIMINDA İKLİM DOSTU YATIRIMLAR OLARAK HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bugün yenilenebilir enerjinin tüm dünyanın gündemi olduğunu belirterek, "Ülkemiz de yenilenebilir enerji noktasında Avrupa’da 7, dünyada 13. sırada. Peki, bu bizim için neyi ifade ediyor? Bugün tüm dünya iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle adeta boğuşuyor. Maalesef biz de iklim krizinin olumsuz etkilerini en derinden hisseden ülkelerden biriyiz. Bakın, çok uzağa gitmemize gerek yok. Burada Karapınar’ımızda 250 metrelere kadar inilmesine rağmen su zor bulunuyor. Obrukların sayısı ne yazık ki 600’ü geçmiş durumda. 'Dünya'nın nazar boncuğu' Meke Gölü kurudu. Ülkemizin her yerinde, sel, heyelan, hortum, kuraklık gibi şiddeti sürekli artan afetler yaşıyoruz. İşte Türkiye’nin bu yenilenebilir enerji yatırımları, fosil yakıt kullanımını azaltması bakımından iklim dostu yatırımlar olarak hayati önem taşıyor. Biz de bakanlık olarak; iklim dostu tüm enerji yatırımlarını destekliyoruz. Burada 27 milyon metrekarelik bu alanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza hemen tahsis ettik. Bugün tesisimizin 267 megavat panel gücündeki 4 milyon m2’lik FAZ-I kısmının panel kurulumu tamamlandı. İnşallah Karapınar GES tam kapasiteyle 2022 yılının sonunda devreye alınacak. Burada 20 milyon metrekarelik bir alan, güneş panelleriyle donatılacak. Her yıl 1,5 milyon ton fosil yakıt kullanımı da engellenmiş olacak. İşte böyle bir tesisi taçlandıran ve bir araya gelmemize vesile olan Karapınar Scada Merkezi binasının temellerini hep birlikte atıyoruz. İnşallah bu tesisimiz bölgeye hareketlilik getirecek. Bu merkezimizde güneş enerjisi teknolojileri anlatılacak. Türkiye’nin her yerinden güneş enerjisi teknolojilerini merak edenlere burada bilgiler verilecek. Ar-Ge çalışmaları yapılacak. Toplantılara, sempozyumlara, kongrelere ev sahipliği yapacak. Yine Türkiye’nin birçok yerinden öğrenciler buraya gelecek, burada tecrübe edinecekler. Ben, temelini attığımız bu muhteşem tesisin, başta gençlerimiz, evlatlarımız için, ülkemiz için, milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bugün artık tüm dünyada enerjinin büyük bir bölümü binaların yapım ve kullanımında tüketiliyor. Biz de binalarda enerji kimlik belgesini zorunlu hale getirdik. Tam 1,2 milyon binaya enerji kimlik belgesi düzenledik. Hedefimiz bütün binalarımızın, enerji kimlik belgesi alabilecek standartlara kavuşmasıdır. Yine Sıfır Atık Hareketimiz ile bugüne kadar, 356 milyon kilowat/saat enerji ürettik. 50 milyon varil petrolden tasarruf ettik. Tam 209 milyon ağacımızı kurtardık. 81 şehrimize 81 milyon mertekare millet bahçesi çalışmalarımızda bugün 61 millet bahçemizi tamamladık. Korunan alanlarımızı, milli parklarımızı, ırmaklarımızı, yeşil ağlarla birbirine bağlayan, ekolojik koridorlar oluşturuyoruz. Yine çevreye saygılı şehirler diyerek tüm inşa çalışmalarımızı, yenilenebilir enerjiye tam uyumlu bir şekilde hayata geçiriyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız da buradalar. Yerli otomobil çalışmaları hızla devam ediyor. Biz de çevre ve iklim dostu elektrikli araç kullanımının yaygınlaşması için yeni yapılacak binalarımızda elektrikli şarj ünitesi koyma zorunluluğunu getirdik. Sanayi Bakanımız da maşallah TOGG’a hazır, bizi de hazırladı, 84 milyonu da hazırladı. Biz de çalışıyoruz, bu süreçte şehirlerimizi TOGG’a hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA SADECE ÜLKELER DEĞİL ARTIK ŞEHİRLER YARIŞIYOR"

“Bugün dünyada sadece ülkeler değil artık şehirler yarışıyor” diye konuşmasını sürdüren Bakan Kurum, “İşte bu muazzam yatırım Konya’mızı, bu küresel yarışta bir adım daha öne taşıyacak. Biz de Konya’mıza, Karapınar’ımıza çevre ve şehircilik yatırımları noktasında milyonlarca liralık eser kazandırıyoruz. Bugün bir yandan Karapınar Atıksu Arıtma Tesisimizin yapımını tamamladık, hizmete aldık. Diğer yandan içme suyu kalitesinde su arıtan tesisimizle Meke Gölü’nü besliyoruz. İnşallah Meke Gölü’müzü etkileyici görüntüsüne yeniden kavuşturuyoruz. Karapınar yapılan yatırımlarla çok daha güzel olacak. Ben bu bölgede doğmuş, büyümüş bir çiftçi çocuğuyum. Şimdi şu muhteşem tesise bakınca küçüklüğümü hatırladım. O zamanlar ailem, babam, emmilerim, hep bu güneşin altında, bu bozkırda çiftçilik yapardı. O günlerde bozkırda bizi yakıp kavuran kızgın güneşin, bir gün gelip de bize gelir kapısı olacak bir yatırıma dönüşeceğini hayal bile edemezdik. Allah’a sonsuz şükürler olsun. Bugün böyle bir tesisin, yatırımın, baba ocağıma, Karapınar’ımıza yapılmasının mutluluğunu yaşıyorum. Cumhurbaşkanımız öyle bir devrim yaptı ki; bundan tam 20 yıl önce devletle milletin çocuklarını buluşturdu. Trabzon’da fındıklıklarda Karadeniz’in ufuklarına bakan çocukları, Bilecik’te ayçiçek tarlaları arasından Kala Dağı’na bakan çocukları, bozkırın kavruk yüzlü çocuklarını yetiştirdi, hazırladı. Bugün de milletine hizmet etme fırsatını verdi. İşte hizmeti görüyorsunuz. Allah sebep olanlardan razı olsun” şeklinde konuştu.

"2022 YILI SONUNA KADAR 1.4 MİLYAR DOLARLIK YATIRIMI TAMAMLAYACAĞIZ"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen 2022 yılının sonuna kadar enerji sektöründe 1,4 milyar dolarlık yatırımı tamamlayacaklarını bildirdi.

Kalyoncu, Karapınar Güneş Santrali Birinci Faz Teknik Gezi ve SCADA Binası Temel Atma Programı'nda yaptığı konuşmada, KAnkara’da kurulan fabrikada üretilen güneş panellerinin eş zamanlı olarak Kalyon Karapınar GES’in kurulumunda kullanılmaya başlandığını ve 9 ay gibi kısa bir sürede 271 MW güce ulaşan santralin şimdiden Türkiye’nin en büyüğü olduğunu söyledi. Yenilenebilir enerjinin ve yerli üretimin Türkiye’nin geleceği açısından hayati önem taşıdığının altını çizen Kalyoncu geçen yıl 19 Ağustos'ta Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açıldığını anımsattı.

'GÜNEŞ ENERJİSİ ALANINDAKİ TEKNOLOJİLERİ GELİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Kalyoncu “Bundan sadece 6 yıl önce Türkiye’nin sahip olduğu güneş enerjisi kurulu gücü 40 Megavattı. Devletimizin konuyu stratejik olarak ele almasıyla bu yatırımlar hayata geçebildi ve bu alanda Türkiye yeni bir sayfa açmış oldu. Fabrikamız üretime başlar başlamaz aynı gün Kalyon Karapınar GES’in kurulumuna da başladık. Toplamda 1 milyar dolar yatırım ile kurulan Kalyon Karapınar GES tam kapasiteye ulaştığında Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise en büyük 5 santralinden biri olacak. Tamamlandığında 1000 Megavat kurulu güce ulaşacak. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğündeki bu alan Türkiye’nin çöl niteliğindeki bir bölgesi. Burada hem yerli enerji üretimine hem de çevreye büyük katkı sunacak bu projeyi hayata geçirmiş olduğumuz için gurur duyuyoruz. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santralinin ülkemizin ekonomisine, çevreye ve geleceğimize önemli hizmetler sunacağına inanıyoruz. Yenilenebilir enerji, özellikle de güneş enerjisi ülkemizin geleceği için en önemli yatırımlardan biri. Hedefimiz sadece enerjiyi değil bu alanda gerekli teknolojiyi de üretmeye ve geliştirmeye devam ederek Türkiye’yi bu alanda hak ettiği yere taşımak” dedi.

"SANTRAL 400 MİLYON DOLARLIK DÖVİZ ÇIKIŞINI ENGELLEYECEK"

Santralin tam kapasiteyle çalışmaya başladığında Türkiye'de güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracağını ifade eden Kalyoncu, "Fabrikamız ve santralimiz yıllık 1,5 milyon ton karbon emisyonunu ve yaklaşık 400 milyon dolarlık döviz çıkışını önleyecek." dedi.

Kalyoncu, santralin yönetim binası SCADA Merkezi'nin de temelini attıklarını belirterek, "Tasarımını bir mimari yarışmayla belirlediğimiz SCADA Merkezi, yalnızca bir yönetim binası değil, Türkiye'de bu alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yararlanabileceği bir teknoloji ve bilgi paylaşım merkezi olarak da hizmet verecek. Geleceği, teknolojiyi ve yenilenebilir enerjinin değerini temsil eden bu görkemli yapı burada yükseldiğinde açılışı için de inşallah yeniden sizlerle bir araya geleceğiz." diye konuştu.

DÜNYANIN İLK TAM ENTEGRE GÜNEŞ PANELİ MERKEZİ

19 Ağustos 2020’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara’da açılan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası, yenilenebilir güneş enerjisi üretimi için gerekli teknolojinin Türkiye’de üretilmesi amacıyla faaliyete geçmişti. Ar-Ge dahil olmak üzere güneş paneli üretiminin tüm aşamalarını tek bir çatı altında toplayan dünyanın ilk tam entegre güneş paneli üretim merkezi olan fabrika, öncelikle Konya Karapınar’da kurulan güneş santralinin panellerini üretmeye başladı. 2 bin 600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda 3.5 milyon adet güneş panelinin yer alacağı santral, 2 milyon kişinin evsel elektrik ihtiyacını karşılayacak. Şu ana kadar 271 MW gücündeki 700 bin fotovoltaik panelin kurulumu yapılan santral, toplam kapasitenin yaklaşık yüzde 30’una erişmesine rağmen şimdiden Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi üretim merkezi oldu.

SCADA MERKEZİ SEKTÖRE VE BİLİME HİZMET EDECEK

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nde gerçekleştirilen teknik gezi öncesinde santralin yönetim binası olarak planlanan, aynı zamanda bilgi ve teknoloji üssü olarak hizmet verecek ödüllü SCADA Merkezi binasının temel atma töreni gerçekleştirildi. SCADA Merkezi’nin tasarımı ve işleviyle sektöre ve profesyonellere ilham veren simgesel bir yapı olması hedefleniyor. Mimari tasarımı Türkiye genelinde gerçekleştirilen tasarım yarışmasıyla belirlenen SCADA Merkezi’nde ziyarete gelen gruplara sunumların yapılacağı konferans salonları, atölyeler, üniversitelerden gelen araştırmacıların çalışmalarını sergileyeceği alanlar olacak. Güneş enerjisi alanına yapılan en büyük ve en kapsamlı yatırımın kalbinde yer alacak bina, görüntüsü ve sunduğu olanaklarla yenilenebilir enerjinin, teknolojinin ve geleceğin bir yansıması niteliğinde olacak.

AYDA 100 BİN PANEL KURULUMU

Hem Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasında hem de Kalyon Karapınar GES’te verimlilik ve performansı artırmaya yönelik Ar-Ge çalışmalarına öncelik veriliyor. 100’den fazla mühendisin ve araştırmacının görev yaptığı Kalyon Ar-Ge Merkezi verimlilik odaklı teknolojilerin Türkiye’de geliştirilmesi için yoğun çalışmalar yürütüyor. Ayda 100 bin panel kurulumu yapılan ve 2022 sonunda tam kapasiteyle hizmet vermesi hedeflenen santralde güneşi doğuşundan batışına takip eden ileri teknolojiye sahip paneller kullanılıyor. Bu sayede yüzde 12 daha fazla elektrik üretimi sağlanabiliyor. Kullanılan panellerin her iki yüzüyle elektrik üretilebilmesi yaklaşık yüzde 15’lik bir elektrik üretimini daha mümkün kılıyor. 5 bin 516 metrekarelik alana kurulan AR-GE Açık Alan Test İstasyonu modüllerin performans ve verimliliklerini test etmek amacıyla hizmet veriyor. Bu istasyonda iki yüzlü ve tek yüzlü hücrelerin enerji üretimindeki etkileri de araştırılıyor. Ayrıca güneşlenme ve meteorolojik ölçüm istasyonlarıyla Konya bölgesinde ortam sıcaklığı, modül çalışma sıcaklıkları, basınç, nem, yağış, UV ısınma, rüzgar hızı ve yönü gibi veriler toplanarak performans değerleri inceleniyor ve meteorolojik veri tabanı oluşturuluyor. Santral, tam kapasiteyle üretime geçmesiyle Türkiye’nin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 oranında artıracak. Yıllık 1.5 milyon ton karbon emisyonunun ve 400 milyon dolar civarında döviz çıkışının önüne geçilecek.