Güneş Hızlılar'dan AKM'de arp resitali

Türk Telekom Prime Kahve Konserleri, sanatseverleri sabah kahvesi eşliğinde arpın zarif ve çok katmanlı dünyasına davet ediyor. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın başarılı sanatçısı Güneş Hızlılar, 21 Mart saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu Alt Fuaye’de gerçekleştireceği solo resital ile dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Güneş Hızlılar, bu özel konser programında sadece arp repertuvarının seçkin klasik eserlerine yer vermekle kalmayacak; aynı zamanda enstrümanın teknik sınırlarını zorladığı kendi özgün düzenlemelerini de dinleyiciyle buluşturacak. Sanatçı, müziği edebi ve dramatik bir anlatımla harmanlayarak etkileyici bir müzik yolculuğuna çıkaracak. Modern ve klasik tekniklerin iç içe geçtiği resitalde Hızlılar, arpın yalnızca "zarif" tınılarını değil, aynı zamanda enstrümanın zengin, çok katmanlı ve beklenmedik tonlarını keşfe çıkacak.

