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        Haberler Bilgi Yaşam Güneşin keyfini sağlıklı çıkarın: Yaz aylarında cildinizi korumanın altın kuralları

        Güneşin keyfini sağlıklı çıkarın: Yaz aylarında cildinizi korumanın altın kuralları

        Yaz mevsimiyle birlikte güneş ışınları daha cazip hâle geliyor. Ancak cilt sağlığınızı riske atmadan güneşten yararlanmak için bazı kurallara uymanız şart. İşte güvenli güneşlenmenin püf noktaları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2025 - 09:30 Güncelleme: 15.07.2025 - 09:30
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        Sağlıklı güneşlenmenin püf noktaları!
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        Cilt hastalıkları ve erken yaşlanmanın ardındaki nedenlerden biri olan UV ışınlarına karşı bilinçli korunma şarttır. Güneş kreminden gölgeye, koruyucu giysilerden su tüketimine kadar bilmeniz gereken her şey bu yazıda.

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        YAZ AYLARINDA GÜNEŞİN KEYFİNİ SAĞLIKLI ÇIKARIN

        Yaz ayları, güneş ışınlarından faydalanmak ve D vitamini sentezini desteklemek için mükemmel bir fırsattır. Ancak sağlığınızı riske atmadan güneşten yararlanmak için dikkatli ve bilinçli davranmak şart. Güneşin zararlı etkilerine karşı alacağınız basit önlemler, cildinizi koruyarak güvenli güneşlenmeyi mümkün kılar.

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        GÜNEŞLENME SAATLERİNİ DOĞRU BELİRLEYİN

        Güneş ışınlarının yoğunluğu gün içinde değişiklik gösterir. Bu nedenle sabah erken saatler (08.00-10.00) veya akşamüstü geç saatler (16.00 sonrası), güneşlenmek için en uygun zamanlardır. Bu saatlerde güneş ışınları daha yumuşaktır ve cilt hasarı riski daha düşüktür.

        GÜNEŞ KREMİ KULLANMAYI UNUTMAYIN

        Güneşe çıkmadan önce mutlaka en az SPF 30 koruma faktörlü, geniş spektrumlu bir güneş kremi uygulayın. Güneş kremini her iki saatte bir ve yüzme veya terleme sonrasında yeniden sürmeyi ihmal etmeyin. Bu basit alışkanlık, cildinizi UV ışınlarının zararlı etkilerinden koruyarak güneş yanığı ve cilt kanseri riskini azaltır.

        KORUYUCU GİYSİLERLE EKSTRA ÖNLEM ALIN

        Geniş kenarlı bir şapka, UV korumalı güneş gözlüğü ve hafif, uzun kollu giysiler, cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumanın etkili yollarındandır. Ayrıca kulaklar, ayaklar ve boyun gibi genellikle unutulan bölgelere de güneş kremi uygulamayı unutmayın.

        SU TÜKETİMİNİ ARTIRIN, CİLDİNİZİ NEMLENDİRİN

        Güneşlenmek vücudunuzun su kaybetmesine neden olabilir. Bu nedenle bol su içerek susuz kalmaktan kaçının. Güneşten sonra ise cildinizi nazikçe temizleyip, yatıştırıcı bir nemlendiriciyle bakım yapın. Bu, cildinizin sağlığını korumaya yardımcı olur.

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        GÖZLERİNİZİ KORUYUN

        UV korumalı güneş gözlüğü takmak, gözlerinizi zararlı ışınlardan koruyarak katarakt ve diğer göz sorunları riskini azaltır.

        VÜCUDUNUZUN SİNYALLERİNİ DİKKATE ALIN

        Güneşte kalma süresini kademeli olarak artırın ve vücudunuzun verdiği sinyallere dikkat edin. Aşırı sıcak, baş dönmesi veya halsizlik gibi belirtiler hissederseniz hemen gölgeye geçin ve serinleyin. Güneşten korunmak kadar, bedeninizi dinlemek de önemlidir.

        SABAH SAATLERİNDE GÜNEŞLENMENİN FAYDALARI

        Sabah saatlerinde güneşlenmek sadece cilt sağlığı değil, genel sağlık açısından da pek çok avantaj sağlar. Bunlar arasında:

        Vücudun biyolojik saatini düzenleyen melatonin hormonunun dengelenmesi,

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        Ruhsal ve fiziksel sağlığın desteklenmesi,

        D vitamini üretiminin başlaması yer alır.

        AKŞAM SAATLERİNDE GÜNEŞLENMEK DE FAYDALI OLABİLİR

        Günün yorgunluğunu atmak ve serin bir hava eşliğinde açık havada bulunmak ruh hâlinizi iyileştirebilir. Akşamüstü güneşi, tıpkı sabah saatlerinde olduğu gibi biyolojik ritminizi düzenlemeye katkı sağlayabilir.

        YIL BOYU UV KORUMASINA DEVAM EDİN

        Unutulmaması gereken önemli bir konu da UV ışınlarının yalnızca sıcak yaz günlerinde değil, yılın her döneminde etkili olduğudur. Bulutlu veya serin havalarda da bu ışınlar cilde ulaşabilir. Kar, su ve kum gibi yüzeylerden yansıyan UV ışınları da ciddi hasarlara yol açabilir. Bu nedenle UV korumasını mevsim fark etmeksizin alışkanlık haline getirmek gerekir.

        Dengeli ve bilinçli güneşlenme, hem ruhunuza hem bedeninize iyi gelir. Güneşin enerjisinden yararlanırken sağlığınızı ön planda tutmayı unutmayın.

        Görsel Kaynak: istockphoto

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