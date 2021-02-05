Güney Afrika mutasyonu uyarısı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkGüney Afrika mutasyonu uyarısı! - Haberler
ABONE OL

Uzmanından uyarı: Güney Afrika mutasyonu, aşının koruyuculuk oranını etkiliyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüste Güney Afrika mutantının aşının koruyuculuğunu yüzde 70'lere kadar düşürdüğü yönünde çalışmalar olduğunu söyledi. Savaşçı, "Güney Afrika mutasyonu bizim aşı koruyuculuğumuzu etkileyebilecek bir mutasyon gibi gözüküyor" dedi

Güney Afrika mutasyonu uyarısı! - Haberler
Güney Afrika mutasyonu uyarısı!
0:00 / 0:00
DHA

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüsün bu dönemde kendi içerisinde 5 binin üzerinde mutasyona uğradığını söyledi.

Savaşçı, mutasyonlu virüsün bulaştırıcılık oranının daha yüksek olduğunu, 1 kişinin 2-3 değil daha fazla kişiye daha kolay bulaştırdığın kaydetti. Mutasyonlu virüslerle ilgili bilim dünyasında birçok çalışmanın yer aldığını ifade eden Savaşçı, "Özellikle Güney Afrika mutasyonunun aşıya karşı koruyuculuk oranını etkileyen çalışmalar yer alıyor. Şu anda Güney Afrika mutasyonu bizim aşı koruyuculuğumuzu etkileyebilecek bir mutasyon gibi gözüküyor. Ülkemizin aldığı tedbirler ve bakanlıkların bu konuda aldıkları sıkı çalışmalar şimdiye kadar bizim mutasyon vaka sayılarımızın sınırlı sayıda olmasını sağladı. Ancak son 1 haftadır ne yazık ki tüm illerimizde, hekimler grubumuzda da bunu dile getiriyoruz; vaka sayılarında yüzde 10-20'lik bir artış oranımız var" diye konuştu.

'AŞI OLSAK DA MASKEYİ ÇIKARMAYACAĞIZ'

Savaşçı, Güney Afrika mutantının aşının koruyuculuğunu yüzde 70'lere kadar düşürdüğü yönünde çalışmalar olduğuna dikkat çekerek, "Dolayısıyla biz her türlü şartta kısıtlamalara devam edeceğiz. Özellikle bizim vurgulamak istediğimiz husus aşı olsak bile maskeyi mutlaka çıkarmayacağız. Özellikle kalabalık alanlarda çift maske takıp bariyer sistemimizi iyice artırmamız, 2 metre mesafemizi korumamız lazım ve el hijyenimize dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer virüs mutant olsa da olmasa da bunun bulaş şekli sonuçta aynı şekilde bulaşıyor. Yine biz tedbirlerimizi aynı şekilde artırdıktan sonra mutant virüsle karşılaşma ihtimalimiz olmaz. Aşı yaptırsak, 2'nci doz aşıdan sonra bile en az 15 gün daha çok sıkı önlemlerimizi ve korumamıza devam etmemiz gerekiyor" dedi.

'HER ÜLKENİN KENDİ MUTANT SUŞU VAR'

Savaşçı, her ülkede değişik virüs mutasyonlarının yer alabileceğini belirterek, "Farklı ülkelerde farklı tedavi yaklaşımları sergileniyor ve virüslerin yoğunlukları farklı olabiliyor. Burada kişilerin korunma yöntemleri, genetik yapısı, coğrafi özellikler ile virüsün yaşama şartlarına göre virüs kendi yapısını en uygun hale getirerek hayatta kalmaya çalışıyor. Yani virüs hayata tutunmaya çalışıyor, bir şekilde yaşamaya çalışıyor ve çeşitli değişimlere uğruyor. Dolayısıyla her ülkenin aslında kendi mutant suşu da var. Önemli olan tedbirleri elden bırakmayıp, hızlıca özellikle risk altındaki popülasyonun aşılanmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korkutan araştırma! Korona sonrası o hastalıklar artacak! - Haberler
SAĞLIKKorkutan araştırma! Korona sonrası o hastalıklar ...
5 Şubat koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
Gözlükten kurtaran cerrahi yöntemler neler? Son dakika: Op. Dr. Haluk Talu anlattı
SAĞLIKGözlükten kurtaran cerrahi yöntemler
MHRS randevu nasıl alınır? MHRS randevu alma ekranı
SAĞLIKMHRS randevu nasıl alınır?
Bakan Koca'dan 'erken tanı hayat kurtarır' paylaşımı
SAĞLIKBakan Koca'dan 'erken tanı hayat kurtarır' paylaşımı
SON DAKİKA: Dünyaca ünlü tıp dergisinden CoronaVac aşısı açıklaması
SAĞLIKÜnlü tıp dergisi açıkladı: Çin aşısı CoronaVac 60 yaş ...
SON DAKİKA: 4 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
SON DAKİKA HABERLERİ | 4 Şubat korona tablosu: Koronavirüs vaka sayısı tedirgin etti!
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı açıklandı
Vakaların üçte birini önlemek mümkün! - Haberler
SAĞLIKVakaların üçte birini önlemek mümkün!
KRİTİK UYARI! Dünyada ikinci ölüm nedeni! - Haberler
SAĞLIKDünyada ikinci ölüm nedeni!