Güney Kore nerede, hangi kıtada yer alır? Güney Kore başkenti, bayrağı, nüfusu, para birimi, şehirleri ve saat farkı nedir? Dünyanın en gelişmiş ülkeleri be en büyük ekonomileri sınıfının bir üyesi olan Güney Kore; günümüzde başkanlık tipine dayalı bir demokrasi ile yönetilmektedir. 20. Yüzyılın ortalarından dünyanın en yoksul ülkelerinden bir tanesiyken, kısa süre içinde yaptığı atılımlarla üst gelir grubuna yerleşen Güney Kore'de ülke ekonomisi ise sanayi ağırlıklıdır. Sahip olduğu toprakların doğusu oldukça dağlık, batısı ise geniş ovalardan meydana gelen Güney Kore hangi kıtada yer almaktadır? Güney Kore başkenti neresidir?

Dünyanın en homojen nüfuslarından bir tanesi olmasıyla da dikkat çeken Güney Kore’de, nüfusun büyük bir çoğunluğu Korelilerden meydana gelmektedir. Artış hızının da oldukça düşük olduğu Güney Kore nüfusu kaç kişiden meydana gelmektedir? Güney Kore bayrağının anlamı nedir? İşte, tüm detaylar…

Güney Kore Nerede?

Güney Kore hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap, Asya kıtası olacaktır. Asya’nın doğusunda yer alan Kore Yarımadası’nın güney kısmında yer alan Güney Kore; kuzeyde Kuzey Kore, batıda Sarıdeniz, güneyde Doğu Çin Denizi, doğuda ise Japon denizi ile çevrili bir ülkedir.

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Tarihi günümüzden 5 bin sene öncesine dayanan Kore; 20. yüzyıla kadar çeşitli hanedanlıklar vasıtasıyla yönetilerek bağımsız olarak varlığını sürdürmüştür. 1910 ile 1945 yılları arasında Japonya tarafından işgal edilen Kore toprakları, Japonya’nın 2. Dünya Savaşı’ndan mağlup ayrılmasının ardından ise kuzey ve güney olmak üzere ikiye ayrılmış ve 1948 yılında Güney Kore kurulmuştur. 1950 ile 1953 tarihleri arasında Kuzey Kore ile de savaşan bu ülke günümüzde dünyanın en büyük ekonomilerinden bir tanesi halini almıştır.

Güney Kore Başkenti

Bir Doğu Asya ülkesi olan Güney Kore’nin başkenti Seul’dur. Dünyanın en önemli metropolleri ve en kalabalık şehirleri arasında yer alan bu başkent, ülkenin kuzeybatısında yer almaktadır. Başkent olmasının yanı sıra ülkenin en büyük şehri olarak da dikkat çeken Seul; Güney Kore ekonomisinin de lokomotifi konumundadır. Köklü tarihi geçmişi sebebiyle birçok tarihi yapıyı da bünyesinde barındıran bu başkent, bu özelliğiyle UNESCO’nun Dünya Mirasları Listesi’ne üç eser sokmayı da başarmıştır.

Güney Kore Nüfusu

2023 verilerine göre Güney Kore’nin nüfusu 51 milyon 700 bin kişiden meydana gelmektedir. Nüfus artış hızının oldukça düşük olduğu Güney Kore’de halkın büyük bir çoğunluğu Korelilerden meydana gelmektedir. Nüfusun yaklaşık %85’inin şehirlerde, geri kalan %15’inin ise kırsal kesimde yaşamakta olduğu Güney Kore’de okuryazarlık oranı da %98’dir. Dini inanç hususunda ise Güney Kore nüfusunun %25’i Budizm %24’ü Protestan, yaklaşık %7’si ise Katolik Hristiyanlık inancına mensuptur.

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Güney Kore Para Birimi

Güney Kore’de kullanılan resmi para biriminin ismi Güney Kore wonudur. Doğu Asya’nın öneli para birimlerinden bir tanesi olan ve merkezi Seul’da bulunan Kore Bankası tarafından basılarak dolaşıma sokulan bu para biriminin uluslararası piyasalardaki sembolü ise KRW’dir.

Güney Kore Bayrağının Anlamı

2011 yılında yapılan bir düzenleme ile günümüzdeki şeklini alan Güney Kore bayrağı beyaz bir zemin üzerinde yer alan Tegık Çemberi’nden ve bu çemberin dört bir yanında yer alan üçlü çizgilerden meydana gelmektedir. Bayrağın zemin rengi olan beyaz; saflığı ve barışseverliği, dört köşede yer alan üçlü çizgiler ise karşıtlık ve uyumu sembolize etmektedir. Bayrağın ortasında yer alan ve Tegık Çemberi ismiyle bilinen sembol ise yin ve yang’ı temsil etmektedir.

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Güney Kore Şehirleri

Güney Kore idari açıdan 8 şehir, 2 özel özerk şehir, 1 özel şehir ve 6 metropol olarak teşkilatmış bir ülke olmasıyla dikkat çekmektedir. Güney Kore’nin öne çıkan şehirleri ise şu şekildedir:

Seul

Busan

Ulsan

Daegu

Jeju

Güney Kore Türkiye Saat Farkı

Güney Kore ile Türkiye arasında 6 saatlik bir zaman farkı bulunmaktadır ve Türkiye’de kullanılan yerel saat, Güney Kore’den 6 saat daha geridedir.

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