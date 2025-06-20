Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Milletler Ligi Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul etabındaki üçüncü maçında Güney Kore ile karşılaşacak. Ligin ikinci haftasının ilk maçında Dominik Cumhuriyeti'ni, ikinci maçında ise Kanada'yı 3-0 mağlup eden Filenin Sultanları, yoluna 6'da 6 ile devam ediyor. Ay-yıldızlı ekip, VNL puan durumu tablosunda 16 puanla ikinci sırada yer alıyor. Peki, Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi ile Güney Kore-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı...
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) yoluna namağlup devam ediyor. İstanbul etabında çıktığı ilk maçta Dominik Cumhuriyeti'ni, ikinci maçta ise Kanada’yı 3-0 yenen Filenin Sultanları, organizasyonda 6'da 6 yaptı. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü maçında Güney Kore ile kozlarını paylaşacak. Filenin Sultanları 2. hafta maç takvimi ile Güney Kore-Türkiye voleybol maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı voleybolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Güney Kore-Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GÜNEY KORE-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Güney Kore-Türkiye voleybol maçı, 21 Haziran 2025 Cumartesi günü saat 19.30’da başlayacak.
GÜNEY KORE-TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TRT Spor ekranından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
FİLENİN SULTANLARI 2. HAFTA MAÇ PROGRAMI 2025
Millilerin organizasyonun ikinci haftasında kalan maçları şöyle:
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye (TRT Spor)
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya (TRT Spor)
KADRO
Milli takımın ikinci hafta kadrosunda şu milli voleybolcular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Yaprak Erkek, Meliha Diken, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt
Orta Oyuncular: Aslı Kalaç, Zehra Güneş, Deniz Uyanık, Berka Buse Özden
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge
Rezerv Oyuncular: Dilay Özdemir, Ayşe Çürük, Ayçin Akyol, Eylül Akarçeşme Yatgın
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 3. hafta karşılaşmalarını ise 9-13 Temmuz tarihlerinde Hollanda'nın Apeldoorn kentinde oynayacak.
VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8'de yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.